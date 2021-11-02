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Süleyman Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis'i kabul etti

Süleyman Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis'i kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu ve Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis görüşmesinde göç, terörle mücadele ve güvenlik konuları ele alındı.