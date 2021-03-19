Süleyman Soylu: Yunanistan, göçmenleri darbedip denize attı

Bakan Soylu, Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin insanlık dışı muamelesini anlattı.

Yunanistan, göçmenlere zulmetmeye devam ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinden botla Sakız Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenler, bir kez daha Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin insanlık dışı müdahalesiyle karşılaştı.

DENİZDE CAN PAZARI

Boğaz Adası mevkisinde Yunanistan tarafından denize atılarak geri itilen 7 kişi için Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, Boğaz Adası'nda tespit edilen 7 göçmenden 3’ünün kurtarıldığını, 1’inin hastanede hayatını kaybettiğini, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

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"ELLERİNİ BAĞLAYIP..."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin yol açtığı son trajediyi aktardı.

Bakan Soylu, "Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri, bu gece 7 göçmeni darbedip eşyalarını alıp, ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı." bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı, kayıp olanları arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

SAHİL GÜVENLİK'TEN AÇIKLAMA

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "19 Mart 2021 tarihinde saat 02.55’de İzmir ili Çeşme ilçesi önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarının alınması üzerine olay mahalline sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından denizde tespit edilen 2 düzensiz göçmen alınmış ve göçmenlerden 1’inin bilincinin kapalı olması sebebiyle derhal Çeşme Limanı’na intikal ettirilerek, 112 Acil Sağlık personeline teslim edilmiştir. Bahse konu düzensiz göçmenin hastanede hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır.

Eş zamanlı olarak olay mahalline derhal ilave 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiş ve bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 2 kişi Boğaz adası üzerinde tespit edilerek kurtarılmış, 2 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alınmıştır.

1 KİŞİYİ ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda Yunanistan unsuru tarafından ellerinin plastik kelepçeler ile kelepçelenerek darp edildikleri, eşyalarına el konulduğu, herhangi bir can salı veya lastik bot olmaksızın doğrudan denize bırakıldıkları ve toplam 7 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatılmıştır." denildi.