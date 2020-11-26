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    Süleyman Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 320'ye düştü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü açıkladı.
    • AA
    • 26.11.2020 - 10:42
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 10:54
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    Süleyman Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 320'ye düştü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü bildirdi.

    Soylu: "Bu yılki operasyonlarda 809 teröristin etkisiz hale getirildi. Bu yıl 76'sı büyük, 307'si orta; 99 bini kırsal ve 2900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı.

    Türkiye'deki FETÖ operasyonlarında bugüne kadar 292 bin kişi gözaltına alındı. 96 bin kişi de tutuklandı."

    AYRINTILAR GELECEK...

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