Süleyman Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 320'ye düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü bildirdi.

Soylu: "Bu yılki operasyonlarda 809 teröristin etkisiz hale getirildi. Bu yıl 76'sı büyük, 307'si orta; 99 bini kırsal ve 2900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı.

Türkiye'deki FETÖ operasyonlarında bugüne kadar 292 bin kişi gözaltına alındı. 96 bin kişi de tutuklandı."

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