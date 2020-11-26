- Haberler
- Gündem Haberleri
- Süleyman Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 320'ye düştü
Süleyman Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 320'ye düştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü açıkladı.
- AA
- 26.11.2020 - 10:42
- Güncelleme : 26.11.2020 - 10:54
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü bildirdi.
Soylu: "Bu yılki operasyonlarda 809 teröristin etkisiz hale getirildi. Bu yıl 76'sı büyük, 307'si orta; 99 bini kırsal ve 2900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı.
Türkiye'deki FETÖ operasyonlarında bugüne kadar 292 bin kişi gözaltına alındı. 96 bin kişi de tutuklandı."