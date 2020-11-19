Süleyman Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 340'ın altına düştü

Terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu kış sahadan hiç çıkmayacağız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Bakan Süleyman Soylu, terörle mücadele kapsamında kararlılıkla devam eden çalışmalara değindi.

"YURT İÇİNDEKİ TERÖRİST SAYISI 340'IN ALTINDA DÜŞTÜ"

Son 4 yıl içerisinde emniyet ve jandarma tarafından yürütülen ikna çalışmalarıyla başarılı sonuçların elde edildiğini belirten Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"İkna yöntemiyle ulaşılan kişi sayısı 824'tür. Kendiliğinden teslim olanlar ile birlikte bu sayı bin 842 kişi olmuştur. Yurt içindeki terörist sayısı 340 seviyesinin altına düşmüştür.

"BU KIŞ SAHADAN HİÇ ÇIKMAYACAĞIZ"

Bu kış sahadan hiç çıkmayacağız. Yurt içinde PKK'nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. Önümüzdeki yıl terörle mücadelede ulaşacağımız nokta son darbeyi vurmak olmalıdır.

Örgütün kış üslenmesini önlemek önümüzdeki günlerin ilk hedefidir. Allah nasip ederse terör örgütünün Türkiye'de kalan fertlerinin teslim olduğunu teslim olmayanların ya kaçtığını ya da etkisiz hale geldiğini göreceğiz."