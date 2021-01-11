Süleyman Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı yüzde 87 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütüne 2020'deki katılımın, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "10 Ocak İdareciler Günü" kutlama programına katıldı.

Programda konuşma yapan Bakan Süleyman Soylu, terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlara değindi.

"TÜRKİYE AVRUPA'YA GÖRE DAHA TECRÜBELİ"

Türkiye'nin terörle mücadele noktasında Avrupa'nın iki katı tecrübeye sahip olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şu ifadelere yer verdi:

"Bu mesele ile birkaç nesildir mücadele eden iki asırlık iç güvenlik teşkilatları, binlerce yıllık geleneği olan silahlı kuvvetler var. Türkiye; Avrupa'nın yakaladığı uyuşturucunun iki katını yakalıyor, Avrupa'nın iki katı tecrübesi var. Toplumsal olaylarda, devleti ele geçirme çabalarında, ihanette, darbelerde yüksek bir tecrübemiz var. Bugün Avrupa'da bir terör eylemi olduğunda her şey birbirine giriyor. Oysa 15 Temmuz gecesi bu ülkede bir darbe kalkışması oldu; silahlı bir kalkışmaydı, gece darbeyi bastırdık. Sabahına da herkes dükkanını açtı, işine gücüne devam etti."





"YURT İÇİNDEKİ TERÖRİST SAYISI YÜZDE 87 AZALDI"

Son 4 yılda yurt içindeki terörist mevcudu yüzde 87 oranında azaldı. Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı ve 52 olarak gerçekleşti. Katılımın yaklaşık 5 katını ikna yöntemi ile dağdan indirdik, sayısı 243'tür. Uyuşturucu ile öyle büyük mücadele veriyoruz ki, 2020 yılında yakaladığımız kök kenevirin değeri 23 milyar lirayı buldu. Uyuşturucuya bağlı ölümleri 2017 yılındaki 941 seviyesinden, 2020 yılı ilk 11 ayı içerisinde 175'e düşürdük. Aynı periyotta kadın cinayetleri 336'dan 266'ya geriledi."