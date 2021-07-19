Süleyman Soylu'dan Afgan mülteci açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerle ilgili yaptığı açıklamasında "Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz." dedi.

ABD ordusu dahil, NATO'ya bağlı yabancı ülke askerleri Afganistan'dan ayrılırken, Afgan halkı da Türkiye'ye göç ediyor.

Muhalefetten yapılan Afgan mülteci göçüyle ilgili yapılan "kaçak göç" açıklamalarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt geldi.

"TÜRKİYE'NİN EN GÜÇLÜ OLDUĞU ALAN, KAÇAK GÖÇLE MÜCADELESİDİR"

"Türkiye'nin en güçlü olduğu alan, kaçak göçle mücadelesidir." vurgusundan bulunan açıklamada Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"FİTNEYE, FESATE, DÜŞMANLIĞIA, FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

"Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte; ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz."