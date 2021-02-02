Katıldığı bir yayında protestolar ile ilgili konuşan İçişleri Bakanı Soylu, rektör seçimi konusunda “Öğrenciler dün de yetkinlik sahibi değildi, bugün de değil" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına katıldı.

Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ÖĞRENCİLER YETKİNLİK SAHİBİ DEĞİL"

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya yönelik düzenlenen protestolara ve gözaltına alınan kişilere değinen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Boğaziçi'ndeki gözaltına alınanlardan 79'u DHKP/C, TKP-ML dahil olmak üzere terör örgütü üyesi. Burası bir üniversite. Bir önceki seçimde üniversite rektörünü öğrenci mi seçti? Hayır. Adaylardan biri seçildi. Türkiye'nin en çok akademik yayın üreten en başarılı üniversiteler hangileri? Özel üniversiteler. "Kayyım rektör" tabiri faşist bir yaklaşım. Siyasi bir yaklaşım. Üniversitenin kendi içini kapsayacak bir yaklaşım değil.

Burada maalesef marjinal ve ideolojik çok uçlarda olanlar üniversiteyi merkeze çekmişler. Bu doğru değil. Bizim konuşacaklarımız onların başarılarıdır. LGBT denilen tamamen batının Türkiye'ye pazarladığı gruplarla birlikte üniversitenin ortasına oturmuşlar. Milletin kutsalıyla senin ne işin var? Onları yapanların ailesi yok mu? Ne oldu demokrasiye, saygıya, çoğulculuğa? İnsanların inandıklarına kışkırtıcı şekilde yaklaşım doğru mu?

Süleyman Soylu'dan Boğaziçi eylemlerine ilişkin açıklama VİDEO

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"REKTÖR ODASININ İŞGAL EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEM"

Orada gidecek üniversite rektörünün odasını işgal edecek. Buna asla müsaade etmem. Türkiye ayağa kalsa da müsaade etmem böyle bir şey yok. Boğaziçi Üniversitesi ayağa da kalksa üniversite rektörünün odasına girmesine izin vermem.

Bir siyasi partinin reklam ajansı gençleri kullanıyor. Acaba başka bir yere evirebilir miyim? diye. Kamuoyunun gündeminden ayırıyor. Oradaki bir cümleyi yalan şekilde alıp bu şekilde kullanmaları yanlış. Bu bir operasyon."

"15 BİNİ AŞKIN HAKARETE MARUZ KALDIM"

Sosyal medya üzerinden maruz kaldığı hakaret olayına ilişkin de konuşan Soylu, şunları söyledi:

"2020'de 15 bini aşkın hakarete maaruz kaldım. Sizce bu normal mi? Ben Taşlıtarla'da büyüdüm. Küfürün her çeşidini iyi bilirim. Ama bu küfürü hayatımda duymadım. Bu benim iç meselem. Kendi kendimi yedim. Buna itiraz etmek benim kişisel hakkım. Ben itiraz etmezsem ben evlat olmam, ben itiraz etmezsem ben insan olmam. Karakterimizi, kimliğimizi, altımızdaki koltuk ya da giydiğimiz takım elbise belirlemiyor. Sosyal medyanın özgürlük alanı olarak tanımlanması yanlış."

