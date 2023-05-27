Süleyman Soylu'dan Canan Kaftancıoğlu'na: 'Militan'

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Yarın 28 Mayıs seçimleri için hazırlıklar devam ederken, ilk turun yankıları sürüyor.

TBMM'de Cumhur İttifakı çoğunluğu alırken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 milyona fark attı.

Bunun üzerine muhalefette dengeler bozuldu ve moral bozukluğu hakim olmaya başladı.

6'lı masa liderleri ise oluşan olumsuz havayı yok etmek için harekete geçti.

Muhalefet kanadından sık sık seçmenlere sandık uyarısı yapılırken, bir uyarı da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi.

'Yüzlerine tükürün' ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu, şu paylaşımda bulundu:

Tüm sandık başkanları, görevlileri ve müşahitler:



Kolluk kuvvetleri 142 belgesinin orijinali(ıslak imzalı) ile oy kullanabilirler ve belgeyi sandık başkanına teslim etmek zorundadırlar!

Belgeyi çok dikkatle inceleyin. Fotokopi ya da başka bir belgeyle sandığınızda oy kullanmak isteyen olursa asla izin vermeyin

Yakaladığınız olduğunda tutanak tutun. Okul avukatınızla görüşüp hızlıca kişi hakkında suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmeyin.

Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin. Utanması olmayan ahlaksız yapar bunu zira:(