Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
526.138
-3.62%
BTXN Coin
15.03
-1.57%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    Süleyman Soylu'dan Celal Bayar'ın anıt mezarına ziyaret

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti.
    • 08.05.2022 - 21:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süleyman Soylu'dan Celal Bayar'ın anıt mezarına ziyaret

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'ndeki anıt mezarını ziyaret etti.

    Soylu'ya Bursa Valisi Yakup Canbolat, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, protokol üyeleri eşlik etti.

    Yaklaşık 2 saat sürdü

    İHA'ya göre Bakan Soylu'nun Umurbey ziyareti yaklaşık 2 saat sürdü.

    Süleyman Soylu dan Celal Bayar ın anıt mezarına ziyaret #1

    Süleyman Soylu dan Celal Bayar ın anıt mezarına ziyaret #2

    Süleyman Soylu dan Celal Bayar ın anıt mezarına ziyaret #3


    İlginizi Çekebilir

    Süleyman Soylu'dan Celal Bayar'ın anıt mezarına ziyaret
    Gündem

    Süleyman Soylu'dan Celal Bayar'ın anıt mezarına ziyaret

    Kağıthane'de, uyuşturucu taciri 'Gargamel' yakalandı
    3. Sayfa

    Kağıthane'de, uyuşturucu taciri 'Gargamel' yakalandı

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir