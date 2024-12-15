Süleyman Soylu'dan Cemal Enginyurt'a cevap: Söylediklerinin hiçbir kıymeti yoktur

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Siyasette hareketli günler devam ediyor...

Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen bütçe görüşmelerinde konuştu.

Yaptığı konuşmada eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında da konuşan Enginyurt, Soylu'nun bakanlık döneminde terörist sayılarına dair gerçekçi bilgiler sunmadığını iddia etti.

SOYLU'DAN YANIT GELDİ

Cemal Enginyurt'un bu sözlerine Süleyman Soylu'dan sert bir cevap geldi.

"SÖYLEDİKLERİNİN HİÇBİR KIYMETİ YOKTUR"

Enginyurt'un bir dönem kendini öven tweetlerini paylaşan Soylu, "Geçmiş zamanda benim için yaptığı methü senanında zerre kıymeti olmadığı gibi bugün söylediklerinin de hiçbir kıymeti yoktur." dedi.

"TERÖRLE MÜCADELEYE SAYGIMIZIN ZORUNLULUĞUDUR"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan soylu şu ifadeleri kullandı:

Malum kişinin şahsımla ilgili söylediği iftiralar hukukun ve siyasetin konusudur. Ancak Gazi Meclisimizde bütçedeki açıklamayı çarpıtarak dağdaki PKK’lı terörist sayısının 2023 Mayıs’ta 77 olmadığı iftirasına cevap vermek; devletimizin ve kahramanlarınızın fedakarlıklarla yaptığı terörle mücadeleye saygımızın zorunluluğudur.



O gün 77 olan yurt içindeki (dağdaki terörist sayısı) bugün yarısıdır. Bu sayılar Genelkurmay, MİT, Jandarma ve Emniyet tarafından yılda iki kez yapılan tespitler sonucu belli olur.

RAKAMLARLA AÇIKLADI

Oysa bütçede belirtilen rakam ise, tüm terör örgütleri ile mücadelede şehir ve kırsalda gözaltına alınan, tutuklanan, ölü olarak ele geçirilen ve teslim olup etkisiz hale getirilenlerin toplam sayısıdır (1381).



Kahramanlarımızın fedakarlıklarını, devlet ve millet karşıtlarıyla sabah akşam çığırtkanlık yapanlara, kumar masalarına, borsa spekülatörlerine ve iş takipçilerine meze yaptırmayız. Geçmiş zamanda benim için yaptığı methü senanın da zerre kıymeti olmadığı gibi bugün söylediklerinin de hiçbir kıymeti yoktur.





"ELLERİNDEN GELENİ ARDLARINA KOYMASINLAR"

Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene söyletene bakarız adam mı diye. Hayatlarında hiçbir başarıları olmayanlar ancak çamur siyasetlerinde debelenirler.



Ellerinden geleni ardlarına koymasınlar.



