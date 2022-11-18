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    Süleyman Soylu'dan CHP'li Başarır'a: Sen mahkeme basan eşkıyasın

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığın bütçe görüşmelerinde kendisine sataşan CHP'li Ali Mahir Başarır'a mahkeme bastığı görüntüleri hatırlatarak "eşkıya" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 17:22
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    Süleyman Soylu'dan CHP'li Başarır'a: Sen mahkeme basan eşkıyasın

    TBMM'de bütçe maratonu, komisyon sürecinde devam ediyor.

    Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşüldü.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yaptığı komisyonda zaman zaman sinirler gerildi, tansiyon arttı.

    Özellikle Bakan Soylu ve CHP'li Ali Mahir Başarır arasıdaki tartışma, salonda gerilimi zirveye çıkardı.

    Süleyman Soylu'dan CHP'li Başarır'a: Sen mahkeme basan eşkıyasın VİDEO

    Ensonhaber'in manşeti komisyonda

    Soylu, geçtiğimiz günlerde CHP'li Yalova Belediyesinin 'yolsuzluk ve zimmete para geçirme' davasının 9.duruşmasında mahkeme heyetini tehdit eden Başarır'a sert sözlerle yüklendi.

    Ensonhaber.com'un Başarır'ın mahkeme basmasıyla ilgili manşeti de Soylu'nun konuya ilişkin hazırlattığı dövizlerin arasında yer aldı.

    Süleyman Soylu dan CHP li Başarır a: Sen mahkeme basan eşkıyasın #1

    "Sen mahkeme basan eşkıyası"

    Yaşanan hukuka saygısızlığı hatırlatan Soylu, Başarır'a "Sen mahkeme basan eşkıyasın." dedi.

    "Senin ne millete saygın var ne mahkemeye saygın var"

    Soylu sözlerine şöyle devam etti:

    "Sen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) satılık dedin be ne diyorsun! Senin ne olduğunu bilmiyor muyuz biz? Senin ne millete saygın var ne mahkemeye saygın var.

    Süleyman Soylu dan CHP li Başarır a: Sen mahkeme basan eşkıyasın #2

    "Sen Ataşehir Belediyesi'nde iş takip et"

    Sen Ataşehir Belediyesi'nde iş takip et. Sen şu resimlerden utan. Senin nasıl iş takipçisi olduğunu, nasıl TSK düşmanı olduğun ortada."

    Soylu'nun sözlerinden sonra artan gerilimi azaltmak için komisyon başkanı araya girerek tarafları sakinleştirdi.

    Yalova Belediyesi'nin yolsuzluk davasında CHP'lilerden mahkeme heyetine hakaretSüleyman Soylu dan CHP li Başarır a: Sen mahkeme basan eşkıyasın #3


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