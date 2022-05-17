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- Süleyman Soylu’dan CHP’ye: Siyaset alanına terörizm çekiliyor
Süleyman Soylu’dan CHP’ye: Siyaset alanına terörizm çekiliyor
Atatürk Havalimanı alanına yapılması planlanan millet bahçesi için CHP’nin itirazlarını provokasyon olarak değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Siyaset alanına terörizm çekiliyor” dedi.
- Haber Merkezi
- 17.05.2022 - 13:18
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul'un, bu coğrafyanın en güzel millet bahçesi olabilecek, binlerce ağacın dikileceği yere itiraz ederseniz, bu ne yaman çelişkidir derler. Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Kamu düzenini ortadan kaldırma ve anarşizm siyasete çekilerek ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.” dedi.
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