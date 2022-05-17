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Süleyman Soylu’dan CHP’ye: Siyaset alanına terörizm çekiliyor

Süleyman Soylu’dan CHP’ye: Siyaset alanına terörizm çekiliyor

Atatürk Havalimanı alanına yapılması planlanan millet bahçesi için CHP’nin itirazlarını provokasyon olarak değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Siyaset alanına terörizm çekiliyor” dedi.