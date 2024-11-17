Süleyman Soylu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’ye destek

Türkiye'de yeni bir kardeşlik süreci başlıyor...

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin son dönemde yaptığı çağrı üzerinden süren tartışmalar devam ediyor.

SOYLU'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Sürece ilişkin AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan paylaşım geldi.

DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Devlet Bahçeli'ye desteğini açıkladı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devlet Bahçeli tarihi bir liderlik örneği ortaya koyuyor" dedi.

"TÜRKİYE BİRÇOK TEHLİKENİN ORTASINDAN GEÇİYOR"

Süleyman Soylu, mesajına şöyle devam etti:

Dünya bir kırılma döneminden Türkiye ise keskin bir kavşakta birçok tehlikenin ortasından geçiyor. Gelecek nesillere “terörsüz Türkiye” bırakalım diyen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile tecrübe, birikim, fedakarlık ve bilgelikleriyle yeni bir yol açıyorlar. Bu yol; birlik, kardeşlik, medeniyet ve Güçlü Türkiye yoludur. Buna inancımız tamdır.