Süleyman Soylu'dan Diyarbakır'da Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin açıklama

DHA

Uyuşturucu ile mücadelede Türkiye'de önemli bir yol katedildi.

Hız kesmeden devam eden çalışmalar kapsamında, uyuşturucu tacirleri tek tek yakalanıyor.

Ülke genelinde başlatılan “Kökünü Kurutma Operasyonu”nda ise ekipler önemli bir mücadele ortaya koyuyor.

Ekipler, bu kez Diyarbakır'da harekete geçti.

Konuya ilişkin açıklama ve operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.

Bakan Soylu, Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul'da da büyük bir operasyon yapıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

50'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu' nedeniyle çok kıymetli kahraman arkadaşlarımıza, yine Emniyet Narkotik Başkanlığımıza huzurunuzda milletimiz adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Son 1 haftada Diyarbakır'da çok önemli yakalamalar gerçekleşmiştir. Burada atılan çok önemli adımlar olmuştur.



Bugünün ikinci büyük operasyonu ise İstanbul'da gerçekleşmiştir. Toplam bu sabah itibariyle gerçekleştirdiğimiz ve suç örgütü yöneticisinin kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalandığı örgüte yönelik 236 şüpheliden 201 şüpheli gözaltına alınmıştır.



2 kademede bu operasyon gerçekleşmiştir. 7 kalaşnikof, 6 tüfek ve buna yönelik birçok suikast ve aynı zamanda suç aleti ele geçirilmiştir. Detaylı açıklamayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirecektir.