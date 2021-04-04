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    Süleyman Soylu'dan, emekli amirallerin bildirisine sert tepki

    İçişleri Bakanı Soylu, Montrö konulu bir bildiri yayınlayan eski askerlere, "Üniformayı emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir."sözleriyle tepki gösterdi.
    • AA
    • 04.04.2021 - 02:09
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    Süleyman Soylu'dan, emekli amirallerin bildirisine sert tepki

    Emekli amirallerin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlamasının yankıları sürüyor.

    Gündemin en önemli maddesi haline gelen konuya ilişkin siyasiler tepkilerini dile getiriyor.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    "ÜNİFORMASINI SİYASET MALZEMESİ YAPMAYANLAR..."

    Üniforma aşkından ve onu taşıma şerefinden bahseden Soylu, “Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri...” ifadelerine yer verdi.

    Süleyman Soylu dan, emekli amirallerin bildirisine sert tepki #1

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