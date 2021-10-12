Süleyman Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e 'Formula 1'de şampanya izni' cevabı

Bakan Soylu, Formula 1'de patlatılan şampanyalara İçişleri Bakanlığı'nın özel izin verdiğini yazan Ertuğrul Özkök'ün açıklamasını, "Ben de ilk kez duydum" diyerek yanıtladı.

Geçtiğimiz yıl Formula 1'de şampanya patlatma geleneği yerine gazoz verilmesinin ardından bu yıl patlatılan şampanya, Ertuğrul Özkök tarafından İçişleri Bakanlığı'na mal edildi.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, geçen yıl yaşanan hadisenin ardından bu yıl İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel izniyle şampanya patlatılmasına izin verildiğini yazdı.

Aynı zamanda İstanbul Valiliği'nin de özel bir yazıyla izin çıkardığını belirten Özkök'e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi.

ŞAMPANYAYA BAKANLIĞIN İZNİ VAR İDDİASINA YANIT

Kendisinin de böyle bir durumdan haberi olmadığını söyleyen Bakan Soylu, "Ben de ilk kez duydum." diyerek Özkök'ün açıklamalarına cevap verdi.

"BEN DE İLK KEZ DUYDUM"

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, "Bugün Sn. Ertuğrul Özkök’ün köşesinde, 'Formula 1 Yarışı ile ilgili kutlama detaylarının, İçişleri Bakanı’nın özel izni ile gerçekleştiği' ifade edilmektedir. Ben de ilk kez duydum..." ifadelerini kullandı.