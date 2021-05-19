İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınında Aysun Torun, Yahya Bostan ve Melik Yiğitel'in konuğu oldu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından önemli ayrıntılar..

"SAĞLIK SİSTEMİMİZ HİÇBİR ZAMAN ALARM VERMEDİ"

"Süreç boyunca sağlık sistemimiz hiçbir zaman alarm vermedi. Aldığımız tedbirlerle vaka sayılarını 63 bin seviyelerinden 11 bin seviyelerine düşürdük. Bu süreci yönetebiliyoruz. Bizim geçişlerimizin de tedbirli olması lazım. Vatandaşlarımız da bu süreçte birçok fedakarlık ortaya koydu.

"1 HAZİRAN'DAN SONRA DAHA RAHATLAYACAĞIZ"

"1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırabilmek. Aşılamada ivmeyi yakaladığımız zaman rahat bir adım atacağız. Birinci aşılama bitti, ikinci aşılamada önemli bir noktaya geldik. "



"NE OLUR BİRAZ DAHA SABREDİN DİYORUM"

Koronavirüsdle mücadelede alınan tedbirlerin, özellikle ekonomiye olumsuz etkisinin farkında olduklarına da değinen Soylu, sektörün tüm kesimleriyle görüştüklerini belirterek, "Bazı sektörleri kendim arıyorum, 'Ne olursunuz biraz daha sabredin' diyorum." dedi.

"BEKÇİLİK SİSTEMİ, POLİS TEŞKİLATIMIZIN BAŞARILI YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLIYOR"



"Bekçilik sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye emanet ettiği, polis teşkilatımızın sisteminin başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlayan sistemin adıdır."

"Vatandaşımıza yönelik, görevini aşan muameleye müsamaha göstermeyiz"

Süleyman Soylu’dan gündeme ilişkin açıklamalar VİDEO

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"BEKÇİ UYGULAMASINA İDEOLOJİK BİR BAKIŞ VAR"

"Bekçilerimizin toplam 5 aylık bir eğitim süreci var. Buradaki muradımız şu: Uyuşturucudan, hırsızlığa ve terör olaylarına kadar başarı sağlamak. Vatandaşımız bu uygulamadan memnun. Biz memnuniyet anketleri yapıyoruz. Bekçi uygulamasına yönelik ideolojik bir bakış açısı var."

GENÇLERE UYARI: "TOPLU TAŞIMAYA BİNMEYİN"

Bakan Soylu, zorunlu olmadıkça gençlerin toplu ulaşıma araçlarına binmemelerini söyleyerek, "Gençler toplu taşımaya binmeyin. Oraya zaten zorunlu olarak binenler var" dedi.

"OTOBÜSÜ DURDURUP İNİN AŞAĞI DİYEMEM"

"Biz elimizden geldiğince yaptık. Benim otobüsü durdurup inin aşağı dememin anlamı yok. Burada ne kadar insanın binip, binmeyeceği. Benim burada milletimize de istirhamım, toplu olarak bulunduğunuz yerlerden biraz sarfı nazar etmeleri."

"15 TEMMUZ'U YAPANLAR ABD'DE"

"Bugün Cumhurbaşkanımızı anti-Semitizm ile suçlayanlar, 15 Temmuz'u yapanları ABD'de tutuyor, ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri'nde."

"BÜYÜKELÇİLERİ RANDEVU İSTİYOR, VERMEYECEĞİM"

"ABD Büyükelçisi randevu istiyor, vermedim, vermeyeceğim, Bugün Cumhurbaşkanımıza saldıranlar 15 Temmuz'un elebaşını ABD'de saklıyorlar. Bu söylemler için bir sipariş verilmiş, anlaşılmıyor mu?"





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