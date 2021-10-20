Süleyman Soylu'dan ‘Hafıza Odası’ sergisine tepki: O odada Aybüke Öğretmen var mıydı

Kayapınar ilçesinde Muhtarlar Günü programında konuşan Bakan Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, HDP’liler ile ‘Hafıza Odası’ sergisini ziyaret etmesine tepki gösterdi.

Diyarbakır’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki heyet ile Kayapınar ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Günü programına katıldı.

Bölgedeki muhtarların da katıldığı program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ayrıca, Afrika ziyaretlerine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa video mesaj gönderdi.

Bakan Soylu, programındaki konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Birkaç gün önce Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı tehdit etti. Hepimizi tehdit etti. Hesap soracakmış. Ya senin soracağın hesaptan kim korkar. Demirden korksak, trene binmeyiz ya. Bu millet hiçbir şeyden korkmadı bugüne kadar.

“BU COĞRAFYA GÖREVLİ BİR COĞRAFYADIR”

1960’ta darbe yaptılar, 1961’de bu ülkenin başbakanını astılar. O resmi bize hep gösterdiler, bizi ürkütmek ve korkutmak için.





Bir daha bize itaat etmezseniz, sizin sonunuz böyle olur diye bizi ürkütmek için. Ne oldu? Millet ondan sonra yine milletin evlatlarını getirdi. 1980 darbesini yaptılar. Her tarafa mesaj verdiler. Herkesi ürkütmeye ve korkutmaya çalıştılar. Ne oldu? Onların söylediği olmadı. 28 Şubat'ı yaptılar, kimliğimize, kıyafetimize, inancımıza, değerimize, hepsine ambargo koydular. Size yeni bir bin yıl başlatıyoruz dediler. Dediler ki, siz bin yıldır bu coğrafyadasınız.

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Her şeyi değiştiriyoruz. Göreceksiniz diye. Bizi değiştiremediler. Bu coğrafyada değiştiremezler. Bu coğrafya görevli bir coğrafyadır. Bu millette görevlidir. Tekrar söylüyorum, bizim görevlerimiz var, dünyaya ait sorumluluklarımız var.

Bu medeniyeti anlatmaya, insanlığımızı anlatmaya, insanlığını kaybedenlere insanlığını hatırlatmaya, bombalara sırtını dönenlere, insanlığını hatırlatmaya ait görevlerimiz var. Bunu hep beraber yaptık. Hep birlikte gerçekleştirmekle mükellefiz.”

“BU HAFIZA ODASINDA AYBÜKE ÖĞRETMEN VAR MIYDI”

Bakan Soylu, Diyarbakır ziyareti sırasında kentte açılan ‘Hafıza Odası’ isimli sergiyi ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki göstererek açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

"Bir hafıza odası açtılar. Ben merak ediyorum. Hafıza odasında açanlara bakarsanız, Cumhuriyet Halk Partililer ve HDP'liler yan yanalar. Bu hafıza odasında Dürümlü’de katledilenler var mıydı? Bu hafıza odasında türküleriyle yüreğimizi yakan Aybüke Öğretmen var mıydı? Bu hafıza odasında bir köydeki üç aylık, altı aylık bebek var mıydı? Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz? Neyi temizlemek gayreti içerisindesiniz?





“GELECEK NESİLLERE BİZİM GÖRDÜKLERİMİZİ BİR DAHA GÖSTERMEYELİM”

Burada sizlere ifade etmek istiyorum: Şuradaki topluluk var ya siz her şeyi gördünüz. Darbe, anarşik, terörizmi gördünüz. Avrupa'dan, Amerika'dan parmak sallamak gördünüz. Aşağılanma gördük, hep birlikte gördük bunları. Yüzde 8 binlik gecelik faizler gördük. Akşam yattık, sabah kalktık. Beş kat fukaralaştığımızı gördük. Görmediğimiz kalmadı. Yoksulluk, fukaralık her biri görüldü. Hep beraber bir şey yapmalıyız. Siyasi düşüncelerimiz ayrı olabilir. Fikirlerimiz ayrı olabilir. Ayrı etnik kökenlere sahip olabiliriz. Ayrı şekilde dünyaya bakabiliriz. Ama hep beraber bir şey yapmalıyız.

Gelecek nesillerimize, bizim gördüklerimizi bir daha göstermeyelim. Onlar bizim kadar mukavemetli olmayabilir. Onlar bizim kadar dayanıklı olmayabilir.





“ALTYAPISI GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE BIRAKIYORUZ”

Çocuklarımıza, gençlerimize elimize fırsatı geçirdik. Altyapısı güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. Kuvvetli bir Türkiye. Etrafındaki coğrafyanın hayran hayran izlediği bir Türkiye bırakıyoruz."

Programın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, Yenişehir ilçesinde bulunan Sanat Sokağı’nı ziyaret ederek esnafla buluştu. Bakan Soylu ve beraberindekiler, burada gençlerle buluşma gerçekleştirdi.