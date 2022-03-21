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    Süleyman Soylu'dan Hakkari'de patlayıcıyla yakalanan polisle ilgili açıklama

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlayıcıyla yakalanan polisin 2019'da ihraç edilip mahkeme kararıyla mesleğe döndüğünü belirterek "Hedef İstanbul'du" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 21:23
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    Süleyman Soylu'dan Hakkari'de patlayıcıyla yakalanan polisle ilgili açıklama

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İstanbul’da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun kullandığı araçta 52 kilo 500 gram patlayıcı bulundu.

    Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV Net canlı yayınında açıklamada bulundu.

    "HEDEF İSTANBUL'DU"

    Polis memurunun patlayıcıyla yakalanmasına ilişkin hedefin İstanbul olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

    "BU POLİSİ BİZ 2019'DA ADLİ SUÇTAN İHRAÇ ETMİŞİZ"

    "Bu polisi biz 2019'da adli suçtan ihraç etmişiz. Sonra mahkeme kararıyla dönmüş. Hedefi İstanbul'du. Bu yıl, yılbaşından itibaren 15 bombalı eylem engellendi."

    Süleyman Soylu dan Hakkari de patlayıcıyla yakalanan polisle ilgili açıklama #1


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