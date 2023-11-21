Süleyman Soylu'dan, hakkında haber yapan gazetecilere: Hırsları, kinleri, bitmedi...

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AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkındaki iddialarla gündeme geliyor.

Görev sürecinde de türlü asparagas haberlerle hedef alınan Süleyman Soylu, görevden ayrıldığında da gazetecilerin odağında.

"Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu, “Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi.” vurgusuyla devam etti.

4 farklı gazetecinin kendisi hakkında işlediği haberleri ele alan Süleyman Soylu, hepsinin iftiradan ibaret olduğunu vurguladı.

"Bana alışmışlar! Gölgeme ateş edip görevlerini yapıyorlar!"

İşte Süleyman Soylu’nun o açıklaması;

Görevden ayrılalı 5 buçuk ay oldu. Hırsları, kinleri, iftiraları, intikam duyguları bitmedi. Organize şekilde her gün yeni bir iftira, yeni bir yalan, yeni bir yakıştırma…



Bana alışmışlar! Gölgeme ateş edip görevlerini yapıyorlar!



Her günkü gibi bugün de taze 4 örnek…