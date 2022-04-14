Petrol
110.03
1.15%
Euro
15.83
-0.50%
Dolar
14.61
0.12%
Altın
925.92
-0.25%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
588.515
-2.56%
BTXN Coin
30.61
-1.85%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    Süleyman Soylu'dan HDP'li Semra Güzel'e ilişkin açıklama

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP’li Semra Güzel’in yakalanmasına ilişkin, “Bir parti, bir terör örgütü mensubunu bunu bildiği ve bunun detaylarına hakim olduğu düşüncesi ile nasıl sokmuştur” dedi.
    • 14.04.2022 - 19:43
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 20:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süleyman Soylu'dan HDP'li Semra Güzel'e ilişkin açıklama

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında Arama Kurtarma alanında kurulan Kurum ve Kuruluşların akreditasyon törenine katıldı.

    İçişleri Bakanı Soylu program sonunda basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

    "Gerekli soruşturmalar devam ediyor"

    Belediyeler için gelen şikayet ve ihbarların olduğunu belirten Soylu, “Bize kanuna uygun olmayan ve vatandaşımızın da şikayet ettiği, kamunun tespit ettiği yüzlerce şikayet geldi. Bizim görevimiz teftiş kurulunun, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün gelen haber ve şikayetlerin gerçeğe uygun olup olmadığını değerlendirmektir. Belediyeler ile ilgili ve valilikler ile alakalı ve ilgili kurumlar ile alakalı bu tür gelen taleplerin soruşturmaya dönüp dönmeyeceği elbette gerçeklik ile ilgili olup olmadığına yöneliktir. Bu konuda gerekli soruşturma devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

    Süleyman Soylu'dan HDP'li Semra Güzel'e ilişkin açıklama VİDEO

    "Böyle bir kişiyi TBMM'ye sokma sorumluluğu kime aittir"

    İHA'nın aktardığına göre HDP’li Semra Güzel’in yakalanmasına ilişkin gelişmeler hakkında sorulan soruya Bakan Soylu, “Her şey ortada. Terör ile bağı olan bir kişinin TBMM’de bulunmasının ne anlama geldiğinin sorusu sorulmalıdır. Milletvekilliği kıymetli bir şeydir. Hem milletimiz hem de milletvekilliğini elde eden kişiler için önemlidir. Böyle bir kişiyi TBMM’ye sokma sorumluluğu kime aittir. Bir parti, bir terör örgütü mensubunu bunu bildiği ve bunun detaylarına hakim olduğu düşüncesi ile nasıl sokmuştur. Sorduğunuz kişi kendisinin ne yaptığını bilen bir kişidir. Onu sokan parti de onun ne yaptığını bilen bir parti. Türkiye için gecikmiş bir soru ve gecikmiş bir karardır” diye konuştu.

    Süleyman Soylu dan HDP li Semra Güzel e ilişkin açıklama #1

    Süleyman Soylu dan HDP li Semra Güzel e ilişkin açıklama #2

    Süleyman Soylu dan HDP li Semra Güzel e ilişkin açıklama #3

    Süleyman Soylu dan HDP li Semra Güzel e ilişkin açıklama #4


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna'da tutuklanan vekil Medvedçuk'un eşi, Erdoğan'dan yardım talebinde bulundu
    Dünya

    Ukrayna'da tutuklanan vekil Medvedçuk'un eşi, Erdoğan'dan yardım talebinde bulundu

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile anlık işlemler

    Muharrem Kasapoğlu, İzmir'deki öğrencilerle sahur yaptı
    Gündem

    Muharrem Kasapoğlu, İzmir'deki öğrencilerle sahur yaptı

    Görüş Bildir