Petrol
97.91
-0.67%
Euro
18.5813
0.49%
Dolar
18.6051
0.21%
Altın
1.001
-0.22%
Borsa
4293
1.81%
Bitcoin
389.618
-2.07%
BTXN Coin
10.20
-2.01%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C
    Süleyman Soylu'dan HDP'lileri darbeden ailelere: Ellerine sağlık

    Süleyman Soylu'dan HDP'lileri darbeden ailelere: Ellerine sağlık

    İçişleri Bakanı Soylu, dağa çocuk kaçırırken yakalanan HDP'li yöneticileri darbeden ailelere sahip çıkarak "Ellerine sağlık, iyi de yaptılar" dedi.
    • 07.11.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 11:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Üniversitesi’ndeki Güvenlik Korucuları Hizmet İçi Eğitim Semineri Kapanış Töreni’ne katıldı.

    Burada katılımcılara hitap eden Soylu, yıl içerisinde ülke genelinde yapılan eğitimlerle ilgili bilgi verdi.

    Soylu, 15 Temmuz’dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla terörle mücadele stratejisinin değiştirildiğini ve kesintisiz operasyon stratejisine geçildiğini söyledi.

    "PKK'ya yıllık katılım 43'e düştü"

    DHA'nın haberine göre Bakan Soylu, “Terörün yanında, teröre sebep olan, teröre kaynaklık eden unsurlarla da mücadele etmeye başladıktan sonra bu bölgede her şey değişti. Eskiden terör örgütüne yıllık katılım 5 binli sayılarla ifade ediliyordu. Bugün hamdolsun 100'ün altına düştü. Adım adım sıfıra doğru ilerliyoruz. Geçen yıl 51'di, şimdi 43." dedi.

    Süleyman Soylu'dan HDP'lileri darbeden ailelere: Ellerine sağlık VİDEO

    "HDP’li yöneticiyi dağa çocuk kaçırırken yakaladık"

    Bir kız çocuğunun HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılmasına engel olduklarını belirten Soylu, "Az kalsın 44 olacaktı. Neyse ki bir kız çocuğunu, HDP'li bir yönetici tarafından dağa kaçırılırken yolda yakaladık.

    "Anneler darbetti, ellerine sağlık"

    Anneleri babaları da HDP binasına gittiler, onu kaçıran HDP’li yöneticileri orada darbettiler. Ellerine sağlık, iyi de yaptılar." diye konuştu.

    Süleyman Soylu dan HDP lileri darbeden ailelere: Ellerine sağlık #1

    "Bir ‘oh’ daha çekiyorum, gençler PKK’ya gitmiyor"

    Bakan Soylu konuşmasına şöyle devam etti:

    "Hani ben bir keresinde bir ‘oh’ çekmiştim ya. ‘Paralar PKK’ya gitmiyor’ diye. Şimdi bir ‘oh’ daha çekiyorum. Gençler PKK’ya gitmiyor. Öğretmenliğe, doktorluğa, eczacılığa, hemşireliğe ve bu ülkenin yarınlarına katkı koymaya gidiyorlar.

    Festivallere gidiyorlar, dinini, inancını öğrenmeye gidiyorlar, üniversitelerde hocalarıyla beraber yarınlara ümit vermeye gidiyorlar. Sadece bu coğrafyaya değil, etrafımızdaki coğrafya da ümit veriyoruz. Amerika, Irak'a geldiği zaman ‘demokrasi getireceğim’ diye geldi.

    Amerika, Afganistan’ı işgal ettiği zaman ‘Barış getireceğim, kardeşlik getireceğim’ diye geldi. Bugün Irak'taki kardeşlerimizin durumunu görüyoruz, Afganistan'daki kardeşlerimizin durumunu yıllarca o barış getireceğim yalanı içerisinde gördük. Batı'nın, Amerika’nın yalanlarına karnımız tok. Huzuru Erbil’e de Irak’a da Afganistan’a da etrafımızdaki coğrafyaya da biz getireceğiz.”

    Süleyman Soylu dan HDP lileri darbeden ailelere: Ellerine sağlık #2

    Süleyman Soylu dan HDP lileri darbeden ailelere: Ellerine sağlık #3

    Süleyman Soylu dan HDP lileri darbeden ailelere: Ellerine sağlık #4

    Süleyman Soylu dan HDP lileri darbeden ailelere: Ellerine sağlık #5

    Süleyman Soylu dan HDP lileri darbeden ailelere: Ellerine sağlık #6

    Süleyman Soylu dan HDP lileri darbeden ailelere: Ellerine sağlık #7

    Süleyman Soylu dan HDP lileri darbeden ailelere: Ellerine sağlık #8

    Süleyman Soylu dan HDP lileri darbeden ailelere: Ellerine sağlık #9


    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Eski Fenerbahçeli Diego Ribas emekli oluyor
    Dünyadan futbol

    Eski Fenerbahçeli Diego Ribas emekli oluyor

    Murat Kurum'dan TOKİ kura çekimi açıklaması
    Emlak

    Murat Kurum'dan TOKİ kura çekimi açıklaması

    Görüş Bildir