Bakan Soylu, İBB'ye teftişe ilişkin "Terör örgütüyle bağlantılı kişileri temizlemek önemli" dedi.

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personel hakkında özel teftiş başlattı.

Teftiş kararı, bazı çalışanların terör bağlantısı olduğuna dair iddia ve tespitlerin ortaya çıkmasının ardından geldi.

"TERÖRLE BAĞLANTILI KİŞİLERİ TEMİZLEMEK ÖNEMLİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Konferans Salonu'nda düzenlenen "Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı"na katıldı ve burada konuyu değerlendirdi.

Bakan Soylu, "Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Terör örgütüyle bağlantılı kişileri temizlemek önemli." dedi.

"BURADAN REFERANSLA İBB'YE GİRİP ÇALIŞTIKLARINI GÖRDÜK"

Soylu, açıklamasının diğer bölümünde, "DİAYDER denilen, elebaşı tarafından dini istismar etmek üzere nitelendirilmiş bir dernek. Buradan referansla İBB'ye girip çalıştıklarını gördük. Bu arada ihbarlar geldi. PKK/KCK ile bağlantılı hapse girmiş, özellikle dağda bulunmuş, polis katili oldukları yargı tarafından tescil edilmiş Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmiş ByLock kullanıcılarının işe alındığını belirledik.

Süleyman Soylu'dan İBB'ye teftiş açıklaması ViDEO



"KİMSENİN BELEDİYESİYLE İŞİMİZ YOK, TERÖRLE MÜCADELEYLE İŞİMİZ VAR"

Belediye de bir kamu teşükkülüdür. Burdaki işe alınanlar mahalleleri süpürmüyor, temizlemiyor, bir bölümü ilgili belediyelerin çok kritik yerlerinde çalışma kabiliyetine sahipler. Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok, bizim terörle mücadeleyle işimiz var. Türkiye'yi alarmda tutmak zorundayız. Bu konu siyasi değil, bir güvenlik meselesi." ifadelerini kullandı.

"MAAŞININ BİR KISMINI ÖRGÜTE AKTARAN KİŞİ TUTUKLANDI"

Tutuklamaya ilişkin Soylu, "İBB'ye sözde gassal olarak, imam olarak alınan, maaşının bir kısmının terör örgütüne aktarıldığı tespit edilen biri tutuklandı." dedi.

Daha önce Bakanlıktan İBB'de teftişle ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

ÖZEL TEFTİŞ BAŞLATILDI

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden; 455’inin PKK/KCK, 80’inin DHKP-C, 20’sinin MLKP, 2’sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne DİAYDER referansıyla, PKK terör örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamelerdeki iddia ve tespitler bahse konu özel teftişin kapsamındadır."