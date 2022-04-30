Süleyman Soylu'dan İBB'ye: Teröristi yatağından alırız

İBB'de elinde teröristlerin yanında silahla fotoğrafları ortaya çıkan kadın personelle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu hedef gösterdi ve "Teröristi yatağından alırız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak Duran'ın, PKK ile bağlantısı tespit edildi.

2016 yılında Şırnak'ta elde edilen dokümanlarda, Duran'ın kırsal alanda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş kareleri görüldü.

Suçlamaları reddetti

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 27 Nisan günü İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün Üsküdar'daki bir binasında çalışan Duran'ı gözaltına aldı.

“Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla gözaltına alınan Duran, emniyette suçlamaları kabul etmedi.

“Hiçbir zaman örgütte yer almadım”

Duran'ın, fotoğraflardaki kişinin kendisi olmadığını öne sürerek, “Hiçbir zaman PKK terör örgütü içinde yer almadım. Konuya ilişkin 1 yıl önce ifade vermiştim. Terör örgütüyle irtibatım söz konusu değildir.” dediği öğrenildi.

Tutuklandı

Savcılık, ifadesinin ardından şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusu yapılan Duran, tutuklandı.

Soylu’dan İBB’ye: Teröristi yattığı yatağından alırız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Türkiye’nin gündemine oturan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Soylu, “İstanbullu 3 yıldır; yanan, şoförsüz yürüyen araçları; kar altındayken balıkçıda kalkan yiyen, işinden çok tatilde olan beceriksizleri gördü. 3 yıldır İstanbul’da gevezelikten başka hiçbir iş yapmayan tarihin en kötü belediye başkanı! Devlet de millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez. Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindedir. Teröristi yattığı yatağından da yanından da alırız. Demedi demeyin…” açıklamasını yaptı.