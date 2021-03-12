Süleyman Soylu'dan İstiklal Marşı'nın 100'üncü yılı paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korkma, dedi 100 yıl önce Mehmet Akif Ersoy. Korkmadık. Korkmuyoruz, korkmayacağız da..." ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 100. yıl dönümü kutlanıyor.

Bakan Süleyman Soylu, İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından değerlendirmede bulundu.

"KORKMADIK, KORMUYORUZ, KORKMAYACAĞIZ"

Paylaşımında "Korkma, dedi 100 yıl önce Mehmet Akif Ersoy. Korkmadık. korkmuyoruz, korkmayacağız da. İstiklal Marşı 100 yaşında." ifadelerine yer verdi.

Soylu, minare ve Türk bayrağı üzerine İstiklal Marşı'nın bir kıtasının yazılı olduğu fotoğraf karesini paylaştı.