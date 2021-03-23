Süleyman Soylu kaçak sigara oranını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kaçak sigara oranı 2014'ten bu yana yüzde 22,3'den yüzde 2,3'lere kadar çekildi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) 54. Toplantısı'na katıldı.

Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmasında ülkedeki kaçak sigara oranlarına ilişkin bir açıklamada bulundu. Hemen hemen her açıklamasında kaçak sigara paralarının PKK'ya gittiğini vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"YÜZDE 2,3'LERE DÜŞTÜ, PKK'YA AKAN PARAYDI"

"Kaçak sigara oranı 2014'ten bu yana yüzde 22,3'den yüzde 2,3'lere kadar çekildi. Kaçak sigaranın tamamına yakını PKK’ya akan paraydı."





"FETÖ'YE YÖNELİK 54 BİN 86 OPERASYON YAPILDI"

Açıklamasında FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlara da değinen Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338'i tutuklandı."

