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- Süleyman Soylu’dan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti
Süleyman Soylu’dan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya’da silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği Dedeoğulları ailesinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.
- İHA
- 31.07.2021 - 21:56
- Güncelleme : 31.07.2021 - 21:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, taziye ziyareti için Antalya’dan Konya’ya geldi.
Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'ndeki taziye evine gelen Bakan Soylu aile yakınlarına taziyelerini ileterek bir süre evde kaldı.
SOYLU'DAN TAZİYE ZİYARETİ
Bakan Soylu, daha sonra taziye evinden ayrıldı.
Süleyman Soylu’dan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti VİDEO