Euro
10.0365
-0.32%
Dolar
8.4381
-0.21%
Altın
492.59
-0.93%
Borsa
1.393
0.09%
Bitcoin
346.052
4.23%
EXEN Coin
25.99
2.72%
29ºC
İstanbul
Açık 29 C

    Süleyman Soylu’dan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya’da silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği Dedeoğulları ailesinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.
    • İHA
    • 31.07.2021 - 21:56
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 21:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Süleyman Soylu’dan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, taziye ziyareti için Antalya’dan Konya’ya geldi.

    Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'ndeki taziye evine gelen Bakan Soylu aile yakınlarına taziyelerini ileterek bir süre evde kaldı.

    SOYLU'DAN TAZİYE ZİYARETİ

    Bakan Soylu, daha sonra taziye evinden ayrıldı.

    Süleyman Soylu’dan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti VİDEO

    Süleyman Soylu’dan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti #1

    Süleyman Soylu’dan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti #2

    Süleyman Soylu’dan katledilen ailenin yakınlarına taziye ziyareti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir