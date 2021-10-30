Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler

Tezkere için “Evet dersek, Cumhuriyete ihanet etmiş oluruz” diyen Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Bakan Soylu, "Bize kim sınırlarının dışına çıkma diyorsa; hain biz değiliz, hain oğlu hain odur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Tokat'a gitti.

112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden ardından da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ne (GAMER) geçen Soylu, burada güvenlik toplantısına katıldı.

Bakan Soylu, son olarak AK Parti Tokat İl Başkanlığı’nın düzenlediği Genişletilmiş İl Divan Toplantısı’na katıldı.

KILIÇDAROĞLU’NA ÇOK SERT ÇIKTI

Burada toplanan partililere ve vatandaşlara seslenen Süleyman Soylu’nun hedefinde, Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkere için “Eğer ‘evet’ dersek Cumhuriyete ihanet etmiş oluruz” açıklamasını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı.

“Bu tezkereler Türkiye için bir dönüşümün bir miladın tembihatıdır.” diyen Soylu, şöyle devam etti:

Süleyman Soylu: Birileri bir takım oyunların içerisinde VİDEO

“HAİN BİZ DEĞİLİZ, HAİN OĞLU HAİN ONLARDIR”

“Birileri bize, birilerinin talimatıyla büyükelçilerle bildiri verdiriyor. Birileri bir takım oyunların ve tezgahların içerisinde bulunuyor. Öteki taraftan da ‘sınırların dışına çıkmayacaksınız, eğer çıkarsanız hainsiniz’ diyor. Bize sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa, kim Avaşin’den Hakurk’a kadar Afrin’den Celabrus’a kadar, Resulayn’a kadar, Tel Abyad’a kadar, Münbiç’e kadar, Kobani’ye kadar Türkiye’nin oradan saldırısına zemin açmak istiyorsa hain biz değiliz, hain oğlu hain onlardır.”

“BU MİLLET BU CUMHURİYETİ ŞANLA, ŞEREFLE, KANLA KAZANDI”

Kılıçdaroğlu’na göndermelerde bulunan Bakan Soylu, “Birilerinin talimatıyla bizim ülkemizin huzurunu bozmak, birliğimizi ve beraberliğimizi ortadan kaldırmak istiyorsa bilesiniz ki Türkiye’ye büyük bir tuzak hazırlıyorlar. Bu millet bunun hesabını soracaktır. Afrin’den füzeleri yollasınlar, ABD’nin desteği ile beraber bir koridor tutsunlar ve Türkiye’yi tehdit etsinler. Kemal Kılıçdaroğlu, bu millet bu Cumhuriyeti de bu özgürlüğü de bu bağımsızlığı da şanla, şerefle, kanla kazandı. Senin gibi kasetle kazanmadı.” dedi.

“BİZE NEYİN HESABINI SORACAKSINIZ?”

Soylu konuşmasını bitirirken de “Bize neyin hesabını soracaksınız? Bu ülkede terörü bitirdiğimiz için mi hainiz? Biz neyin hainiyiz, Ayasofya’da “Allah-u Ekber” okuduğumuz için mi hainiz?” diye sordu.