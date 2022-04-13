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    Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi

    HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'nun Türk polisine 'şerefsiz' dediği görüntüleri paylaşan Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu ve yamaklarından, ortağı HDP'li için tek bir söz çıkmadı" dedi.
    • 13.04.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 12:43
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    Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde polisle HDP'li milletvekilleri arasında yaşanan tartışmanın görüntülerini Twitter'daki hesabından paylaştı.

    Görüntüde bir polisin, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu'na "Bana 'şerefsiz' diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim." dediği anlar yer aldı.

    "Bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?"

    DHA'nın aktardığına göre Süleyman Soylu, mesajında "Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün. Terörist Ecevit Piroğlu'nun abisi HDP Milletvekili Musa Piroğlu, Türk polisine 'şerefsiz' dedi. Kılıçdaroğlu ve yamaklarından, ortağı HDP’li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" dedi.

    HDP'li vekil Türk polisine hakaret etti

    Süleyman Soylu dan Kemal Kılıçdaroğlu na HDP tepkisi #1


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