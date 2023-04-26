Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na kadın polis göndermesi Kadına yönelik şiddete ilişkin karakolda kadın polislerin varlığını vadeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan “Yapılmışı var” yanıtı geldi.

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Siyasi arena seçime yaklaşılan her yeni günde iyiden iyiye kızıştı…

Sokağın nabzını yoklayanlar, kararsızları ikna çabasına girerken, çoktan rengini belli edenler de Türkiye’nin kaderini belirlemek için o çok kritik günü beklemeye başladı.

Dünyanın önde gelen şehirlerinden İstanbul, Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de çok önemli…

Soylu, görevini hakkıyla yerine getirdi

Bu nedenle Erdoğan, en güvendiği isimleri megakentten milletvekili adayı olarak gösterdi.

Yıllardır Erdoğan ile birlikte zorluklara göğüs geren İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu da, başarıyla yürüttüğü İçişleri Bakanlığı görevi boyunca güvenlik güçlerinin önünü açan çalışmalara imza attı.

Bunlardan biri de kadına yönelik şiddetin azaltılması oldu.

Şiddetin bir nebze olsun önüne geçti

Özellikle karakollarda kadın polislerin varlığını isteyen Bakan Soylu, 81 ilde bu adımı attı.

Çıkarılan kanunlarla desteklediği adım, şiddetin bir nebze durmasını sağladı.

Ancak Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na göre böyle bir çalışma hiç yapılmadı.

"Burada yapılmışı var"

Kılıçdaroğlu, her konuşmasında kadın polis vaadini gündeme getirirken, Bakan Soylu’dan bugün Kılıçdaroğlu’na cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.

“Yapılmışı var” başlığı ile sosyal medyadan paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu’nun “Kadının hakkını savunan bir kadın polis olacak” sözlerine yer verildi.

Zaten var olan durumu yokmuş gibi gösteren Kılıçdaroğlu’nun sözlerini, Soylu’nun kahkahalı tiye alması da videonun en dikkat çeken kısmı oldu.