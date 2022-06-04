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    Süleyman Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Sana bunları kim söyletiyor

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye terörle mücadele yasasını yumuşatmalı” sözlerine kızan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sana bunları kim söyletiyor?” diye sordu.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 14:46
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    Süleyman Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Sana bunları kim söyletiyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" toplantısına katıldı.

    Burada Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP olarak hedeflerinin Avrupa Birliği'ne tam üyelik olduğunu söyledi.

    Bakan Soylu’dan tepki

    Kendi belirledikleri yol haritasını da anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki terörle mücadele yasasının uluslararası normlara göre yeniden şekillendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

    Ensonhaber’de yer alan habere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan tepki geldi.

    Bakan Soylu, Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak şunları söyledi:

    “Sana bunları kim söyletiyor?”

    “Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine 'Abluka'dan, atılan 'Pençe'lerden rahatsızmış.

    AB’ye ve büyükelçilerine söz veriyor:

    Terörle mücadele yasasını değiştirecekmiş. PKK, FETÖ, DHKP-C’nin yolunu açacak. Sana bunları kim söyletiyor?”

    Süleyman Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Sana bunları kim söyletiyor #1

    Süleyman Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Sana bunları kim söyletiyor #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadele yasasında değişiklik vadetti

    Süleyman Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Sana bunları kim söyletiyor #3


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