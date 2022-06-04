- Haberler
- Gündem Haberleri
- Süleyman Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Sana bunları kim söyletiyor
Süleyman Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Sana bunları kim söyletiyor
- Haber Merkezi
- 04.06.2022 - 14:38
- Güncelleme : 04.06.2022 - 14:46
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Yeni Dönemde AB ve Türkiye" toplantısına katıldı.
Burada Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP olarak hedeflerinin Avrupa Birliği'ne tam üyelik olduğunu söyledi.
Bakan Soylu’dan tepki
Kendi belirledikleri yol haritasını da anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki terörle mücadele yasasının uluslararası normlara göre yeniden şekillendirilmesi gerektiğini dile getirdi.
Ensonhaber’de yer alan habere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan tepki geldi.
Bakan Soylu, Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak şunları söyledi:
“Sana bunları kim söyletiyor?”
“Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine 'Abluka'dan, atılan 'Pençe'lerden rahatsızmış.
AB’ye ve büyükelçilerine söz veriyor:
Terörle mücadele yasasını değiştirecekmiş. PKK, FETÖ, DHKP-C’nin yolunu açacak. Sana bunları kim söyletiyor?”
Kemal Kılıçdaroğlu, terörle mücadele yasasında değişiklik vadetti