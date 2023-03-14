Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Burası siyasetin yapılabileceği bir yer değil CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Ankara'dan bayrakları kaldırın diye talimat geldi" iddialarını reddeden İçişleri Bakanı Soylu, "Kendisini gösterebilmek için başkasına karalama yapmamanız gereken bir dönemdeyiz" dedi.

Türkiye yoğun bir gündemden geçiyor...

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler ve 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler gündemi belirliyor.

Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına deprem bölgesinden başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremin vurduğu Hatay'a giden Kemal Kılıçdaroğlu, burada açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı mezarlık ziyaretinde asılı olan Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait bayrağın indirilmesi için Ankara’dan talimat verildiğini iddia etti.

"Hayatımda hiçbir zaman bu kadar üzülmedim"

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Buraya gelirken mezarlıkları ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi bayraklarını asmış. Ankara’dan talimat bayrakları kaldırın diye… Hayatımda hiçbir zaman bu kadar üzülmedim. Türk bayrağını indirin diyor.

"Mezarlık büyükşehirin flamalarla süsleniyorsa bu zaten bir ayıptır"

Bunun üzerine kentte basın açıklaması yapan Bakan Süleyman Soylu da iddialara şöyle yanıt verdi:

Kılıçdaroğlu, şehri ziyaret etti, başımızın üzerinde. Herkesin bu acıya ortak olması ancak gücümüzü artırır ama her gelindiğinde bir yalan söylemek, yalan olduğunu söylemekten de imtina etmek istiyorum. Bizi birbirimize düşüren bir anlayışı ortaya koymasını son derece yanlış buluyorum. Valimiz, diğer vali ve bakan arkadaşlarımızda işin başındalar. Ben de meseleleri çok iyi biliyorum. Kılıçdaroğlu, mezarlıkta bayrağı kaldırdığımıza yönelik benim de bu işin talimatını verdiğime yönelik bir değerlendirmede bulundu. Bir ülkenin yönetimine talip, cumhurbaşkanı adayı, bütün bunlar söylenirken ve değerlendirilirken deprem bölgesinde yalan üzerinden siyaset yapılırsa Allah adama hesabını sorar. Hepimizin sorumlulukları var. Ama kendi sorumlulukları da söz konusu en azından doğruyu söyleme durumu söz konusu. O mezarlık orada başından beri var. Eğer o mezarlıkta benim geldiğimden sonraki ikinci ve üçüncü günde o mezarlığa gitmemişsem, o mezarlıkta ay yıldızlı bayrağı arkadaşlarımız asmamışsa her türlü şeyi söyleyebilir. Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlık büyükşehirin flamalarla süsleniyorsa bu zaten bir ayıptır. Gerek de yok.

"Bizi böyle açıklama yapmaya bizi zorunlu halde bırakıyorlar"

Orada mescidi biz yaptırdık. Cenazelerin üzerinde kuran okunuyor. Diyanet İşleri Başkanımız ve ben orada olduğumuz zaman ay yıldızlı bayrağımız orada. Ay yıldızlı bayrağı kaldıran da, flamaları kaldıracağım diyen oradaki belediyelerin görevlileri. Taktıran da bizim emniyet müdürü yardımcılarımız ve bizim arkadaşımız, ne gerek var bunlara. Bizi böyle açıklama yapmaya bizi zorunlu halde bırakıyorlar. Arkadaş sizin bir şeye ihtiyacınız var mı diye sorulması gerekirken, elinde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi var, burada çalışanlar da var. Allah razı olsun, hepsine teşekkür ediyoruz. Burada Konya, Kocaeli, Sakarya belediyeleri var. Bu meseleyi karıştırmanın insanları birbirine düşürmenin ne anlamı var. Mezarlık yerini valimiz bulmuş, yerini Denizli Belediyesi açmış. Biz bunu söylüyor muyuz. Söylemiyoruz, Hatay Büyükşehir Belediyesi depremzede yapamayabilir. Olabilir.

"Burası siyasetin bu denli yapılabilecek bir yeri değil"