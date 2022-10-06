Süleyman Soylu'dan korsan taksicilik konusundaki yönetmeliğe ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda yönetmeliği tamamlayacaklarını bildirdi ve açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, Kağıthane'deki İstanbul Taksiciler Esnaf Odasında düzenlenen çalışma toplantısında bir araya geldi.

Bakan Soylu, çalışma toplantısının sonunda hep beraber bir karar çıkaracaklarını belirterek, "Taksicilik bir emin meslektir. Biz bunu biliyoruz. Şehirler kültürleriyle beraber yaşar ve bu kültürlerin izini silebilmek mümkün değildir.

Bugün de İstanbul'da çokça konuşulan, dönem dönem haklı şikayetleri, dönem dönem ise birtakım odakların bilerek hedefi olan bir süreçle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

'En fazla hangi esnaf grubundan memnunsunuz?'

Hem kendi hem de diğer bakanlıklar ile İstanbul Valiliği ve emniyet müdürlüğünün üzerine düşen görevleri olduğunu kaydeden Soylu, "Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim: Bizim burada hep birlikte yapmamız gereken en önemli mesele, İstanbul'da bir araştırma yapıldığında, bizim bu toplantıda alacağımız ve daha önce konuştuğumuz, yapmaya karar verdiğimiz, aslında pandeminin devreye girdiği, bu adımları attığımızda İstanbul'da birine, 'En fazla hangi esnaf grubundan memnunsunuz?' dendiğinde bu toplantıdan alacağımız kararlarla ve değerlendirmelerle birinci sıraya taksici esnafını inşallah bu masanın etrafındaki arkadaşlarla birlikte getirmeye ve milletimizi de böyle bir anlayışla bütünleştirmeye, buluşturmaya sorumluyuz." değerlendirmesini yaptı.

"İstanbul'un bir özelliği var"

Hedeflerinin sadece 785 bin kilometrekare olmadığını dile getiren Soylu, "Biz savunma sanayiinden tutun, İstanbul Havalimanı'na kadar, Avrasya Tüneli'nden Marmaray'a kadar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Osmangazi'ye kadar etrafımızdaki coğrafyaya model oluşturuyoruz.

İstanbul'un bir özelliği var: Karmaşık ve kompleks olaylarla sürekli karşı karşıya kaldığı için diğer bütün şehirlere de olayların çözümünün nasıl olabileceğini gösterebilecek bir kabiliyete haizdir." diye konuştu.

"Korsan taksicilik konusundaki yönetmeliği tamamlıyoruz"

"Araçların yenilenmesinde, esnaf ve kefaretin kredi uygulamalarında bu kredilerin yüzde 9'luk, 9,5'luk oranla uygulanmasında büyük bir yenilenme imkanı haiz oldu." diyen Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu daha da geliştirilmeli. Yaklaşık 4 milyar 250 milyon liralık bir bölgesel kredi hacmi, sadece İstanbul için böyle bir kredi hacmi oluşturulmuş. Bu da önemli bir şey. Birtakım teknolojik yenilikler var. Hazırlanmış, yavaş yavaş oluşmaya başlıyor.

Bunu da bir vesileyle burada hep beraber değerlendireceğiz ve konuşacağız. İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza, tüccarımıza, esnafımıza mahcup olmamak durumundayız. Sorumluluktan kaçan bir yapımız yok. Biz birbirimizi yıllardan beri tanıyoruz.

Bu işi ya çözeceğiz, ya çözeceğiz. Şahsen üzerime ne düşüyorsa onu da yapmakla mükellefim. Hep beraber oluşturacağımız bir kurulla sürekli çalışacak, 24 saat birbiriyle iletişim içerisinde olacak, eksikleri tespit edecek ve üzerine gidecek bir meseleyle, bir sinerji oluşturmamız lazım. Bunu oluşturalım, bize yeter.

Göreceksiniz sonucu da çok güzel olacak. Tekrar söylüyorum, İstanbul'da, İstanbul taksicilerine Allah nasip edecek çok kısa süreç içerisinde İstanbul'un en memnun esnaflarından birincisi haline gelecek. Korsan taksicilik yapanlarla ilgili ehliyet ceza puanı konusunda yönetmeliği de tamamlıyoruz."





"Taksi hizmetinin konforundan söz edilmesini istiyoruz"

Yerlikaya da yıl sonu itibarıyla 16 milyon turist ağırlayacaklarını belirterek, "Misafirlerimiz, yerli misafirlerimizle beraber bu dünyanın 13. büyük metropolünde günlük 7,5 milyon toplu taşıma, taksi bunların içerisinde toplu taşıma söz konusu." diye konuştu.

Kentte, 18 bin 395 taksi ve 45 bin 554 şoför bulunduğunu bilgisini paylaşan Vali Yerlikaya, "İstanbul'a gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin şehrimizden taksi hizmetinin konforundan söz ederek buradan ayrılmalarına vesile olmak istiyoruz.

Neler olabilir bunları istişare etmek için buradayız. Ben istişarelerimizin şehrimiz, taksilerimiz, onların değerli şoförleri için, hepimiz için, her birimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.