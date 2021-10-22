İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, LGBT'yi aile yapısının bozulmaması için engellediklerini belirterek, Türkiye'nin Müslüman bir ülke olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hak-İş Konfederasyonu 46. Kuruluş Yıl Dönümü ve Başkanlar Kurulu Toplantısı'na açıklamalarda bulundu.

Soylu, göçmen sorunundan teröre, sınır güvenliğinden aile yapısının korunmasına kadar çeşitli konulara değindi.

Terörü finanse edenin Avrupa olduğunun altını çizen Soylu, bunun maliyetini Türkiye’nin yaşadığını anlattı.

"LGBT'Yİ AİLE YAPISININ BOZULMAMASI İÇİN ENGELLEDİK"

Ayrıca terör konusunda daha pek çok tedbir aldıklarına da değinen Bakan Soylu, LGBT'yi aile yapısının bozulmaması için engellediklerini söyledi.

Açıklamalarına devam eden İçişleri Bakanı, "Siz her türlü sapkınlığın içerisinde oluyorsunuz. Biz ona girmek durumunda değiliz." diyerek Türkiye'nin Müslüman bir ülke olduğunun altını çizdi.

Süleyman Soylu'dan LGBT yorumu: Biz Müslüman bir devletiz VİDEO

"MÜSLÜMAN BİR DEVLETİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“Ama bir eksiğimiz vardı. Osman Kavala’yı serbest bırakmadık, Demirtaş’ı serbest bırakmadık, PKK ve FETÖ ile mücadelede kimseden talimat almadık. Onların PKK, PYD’sine Suriye’de fırsat tanımadık, eksiğimiz bu. LGBT’yi aile yapımızı bozmasın, çocuklarımızı ahlaksızlığa sevk etmesin diye engelledik. Siz her türlü sapkınlığın içerisinde oluyorsunuz. Biz ona girmek durumunda değiliz, biz Müslüman bir devletiz.”



