Süleyman Soylu'dan maden şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu maden ocağındaki grizu patlamasında şehit düşen maden işçilerinin aileleriyle bir araya geldi.

Türkiye Amasra'da kaybettiği 41 maden şehidinin acısıyla yasa büründü.

Yaşanan faciadan yaralı kurtarılan madencilerin tedavileri de dikkatle takip ediliyor.

Geride acılı aileler bırakan şehitler toprağa verilip, yaralar sarılırken bir yandan da yürek burkan hikayeler art arda ortaya çıkıyor.

Süleyman Soylu şehit aileleriyle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasra'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerini yalnız bırakmadı.

İHA'nın haberine göre, Bakan Soylu, kazada hayatını kaybeden Yasin Çelik ve Enes Aydın'ın köylerindeki evlerini ziyaret ederek ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.