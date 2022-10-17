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    Süleyman Soylu'dan maden şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu maden ocağındaki grizu patlamasında şehit düşen maden işçilerinin aileleriyle bir araya geldi.
    • 17.10.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 09:43
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    Süleyman Soylu'dan maden şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti

    Türkiye Amasra'da kaybettiği 41 maden şehidinin acısıyla yasa büründü.

    Yaşanan faciadan yaralı kurtarılan madencilerin tedavileri de dikkatle takip ediliyor.

    Geride acılı aileler bırakan şehitler toprağa verilip, yaralar sarılırken bir yandan da yürek burkan hikayeler art arda ortaya çıkıyor.

    Süleyman Soylu şehit aileleriyle

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasra'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerini yalnız bırakmadı.

    İHA'nın haberine göre, Bakan Soylu, kazada hayatını kaybeden Yasin Çelik ve Enes Aydın'ın köylerindeki evlerini ziyaret ederek ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

    Süleyman Soylu dan maden şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti #1

    Süleyman Soylu dan maden şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti #2

    Süleyman Soylu dan maden şehitlerinin ailelerine taziye ziyareti #3


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