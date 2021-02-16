Süleyman Soylu'dan Meclis'te Gara bilgilendirmesi

İçişeri Bakanı Süleyman Soylu, 13 kişinin şehit edilmesinin ardından devletin suçlanacağını tahmin ettiklerini, bu yüzden her şeyin fotoğraflandığını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ardından Gara operasyonu hakkında bilgilendirme yapmak üzere kürsüye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıktı.

Bakan Soylu'nun konuşması, HDP sıralarında büyük rahatsızlığa neden oldu.

Gara'da 13 kişinin şehit edilmesinin ardından yaşananları anlatan Süleyman Soylu, konuşmasının ardından HDP sıralarına döndü dişlerini sıkarak Murat Karayılan hakkındaki sözlerini yineledi.

"BU OLAY OLDUKTAN SONRA.."

Süleyman Soylu, "Amerika şöyle demiş böyle demiş. Amerika'nın söylediği hiç umurumuzda bile değil. Bu olay oldu.. Olay olduktan sonra evlatlarımız Türkiye'ye getirilecekti..

"BOMBALAMA YALANI SÖYLENECEĞİNİ TAHMİN ETTİĞİMİZ İÇİN..."

Bu yalanları bildiğimiz için, bombalama yalanlarını her yerde ama her yerde Türkiye'ye bir daha haince yaftalancağını bildiğimiz için hemen insiyatif alarak... Hepsinin fotoğrafları çekilecek dedim... Sayın Cumhurbaşkanımıza da bilgi verdim. Bakan yardımcılarıma talimat verdim.

Süleyman Soylu: Allah şahit olsun, Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek VİDEO





AİLELER VÜCUT BÜTÜNLÜKLERİNİ GÖRDÜ

Aileleri bu evlatların yanına getireceksiniz, aileleri vücut bütünlüklerini görecek dedim. Ardından hepsinin tutanakları tutulacak. Fotoğrafların hepsi burada. Otopsi fotoğrafları.. İçimiz kan ağlıyor.

"ALLAH ŞAHİT OLSUN, MURAT KARAYILAN'I BİN PARÇAYA BÖLECEĞİZ"

Ama bu fotoğraflara baktığımız zaman, Allah şahittir, Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek... Tekrar şeref sözü veriyorum..." ifadelerini kullandı.

"AİLELERİN ORTAYA KOYDUKLARI TAVIR, BİR DERS DAHA VERDİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meclis'te yaptığı bilgilendirme konuşmasının tamamı şu şekilde:

"Bir hüzünlü günde, bir yas gününde hep birlikteyiz. Gara'da şehit olan, kaçırıldığı günden bu yana 5-6 yıldır ailelerinin dertleriyle dertlendiğimiz bu evlatlarımızın şahadetine Allah'tan rahmet diliyorum.

Dün ben de arkadaşlarım gibi cenazedeydim Mersin Bozyazı'da. Ünzile anneyi dün tanımadım. Gardırop siyasetçisi değiliz biz.

Ünzile Teyze evladıyla ilgili, acısıyla ilgili bir şey söylemedi. Üç defa 'Dik durun, dik durun, dik durun' dedi.

Sadece o mu? Müslüm Altuntaş'ın babası Şevket Altuntaş, başımız sağ olsun demeye gerek kalmadan, ‘Gam yok, keder yok Bakan bey’ dedi.





Çok şehit cenazesine katılıyorum ama bu kadar uzun bir süreçten sonra ailelerin bu metaneti, ortaya koydukları sabır dün ve akşam ve dün bir ders daha verdi. Bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı. Bu olayın duyulduğu ilk andan itibaren Avrupa ve ABD, sosyal medya, diğer bir takım cereyanlar içinden söylenenler bir amaca matuf biçimde söylenenler. Bu çocuklar ailesi ve eşinin yanında kaçırıldılar.

Allah razı olsun TSK'dan. Gara'nın 3 boyutlu haritasını görseniz. Gerçi bir vekil yakın zamanda gitti oralarda boy gösterdi. İsmini sorarsanız söyleriz.

"ÖLÜMLERİ DE İSTİSMAR ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Bu operasyonda, ilk tezvirat şu oldu, bu evlatlarımız ayın 10'unda şehit oldu. Ailelere telefon açtılar, Belçika numaralı bir telefondan dediler ki; 'Bombalıyorlar çıkın deyin ki, Türk Silahlı Kuvvetleri burayı bombalamasın'. Çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra, onları katlettikten sonra aileleri nasıl 5 yıl istismar etmişlerse, ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar.

Emre Uslu denen müptezelden FETÖ'nün tüm müptezellerine kadar Allah'ınızı severseniz terör örgütünden vicdan bekleyen vicdansızdır, terör örgütünden hukuk bekleyen hain oğlu haindir.





"CUMHURBAŞKANIMIZ AİLELERLE GÖRÜŞTÜ, BEN DE ORADAYDIM"

Cumhurbaşkanımızı ailelerle görüştürdü, ben de oradaydım. Cumhurbaşkanım talimat verdi, 'Getirsinler sınırdan alalım, bir şey olmayacak. ' Yalanın boyu bu kadar olur mu? Adalet Ağaoğlu senden ayrılırken dedi ki kurucusu olduğu dernekten ayrılırken 'Bu derneği PKK'lılar ele geçirdi' dedi.

Biz terör örgütüyle terazinin aynı kefesiyiz öyle mi? Tam 5 kere benim bakan yardımcım bir yılda görüştü. Biz devletiz. Aileleri alıp Irak'a götürdüler, elleri boş döndü. Terör örgütünün ilk katliamı mı?

SOYLU, RAKAMLARLA KONUŞTU

Şimdi vereceğim rakam, Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez söylenen rakamdır. 1984'ten bugüne kadar terör örgütü 6 bin 21 sivil katliam gerçekleştirdi. O insan hakları denilen canı çıkasıca dernek bir tanesi için bunları söyledi mi?

İnsan Hakları denen dernek bir tanesini söyledi mi? Devlet burada üstüne düşen her şeyi yapmıştır. 'Bunları getirin, her türlü teminatı biziz' denildi.

Şu MLKP'li gözaltına alınmış denildi, onu bırakın şu askerleri getirin denildi. Öznur Çalık burada. Siz Pervin buldan'ı aradınız mı, aramadınız mı? Pervin Buldan dedi ki biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar.





1987 16 şehit, 10 çocuk, 2 kadın… Bunlara acımayan, benim polisime, askerime, kahraman jandarmama, sivil vatandaşıma acır mı?

Bu evlatları ülkesine, ailelerine canlı kavuşulsun diye büyük bir merak ve beklenti içindeydik. Dün aileleri ile nasıl konuşacağımızı kara kara düşündük.

"EN YAKIN ZAMANDA PKK'NIN KÖKÜ KAZINACAK"

Terörle mücadele bugün başlamamıştır. Çok büyük süreçle en yakın zamanda bu PKK'nın kökünü kazıyarak sona erecektir. Türkiye'de 300'ü altına düştü doğru... Orada çocukların eline zorla silah tutuşturdukları için 15 bin kişi var.

Bu PKK ve PYD terör örgütü ailelerimize karşı zafer kazanamayacak, ailelerimiz onları yenecek. Şehitlerimize karşı zafer kazanamayacak, şehitlerimiz onları yenecek.

6 bin 21 katliamı nasıl gerçekleştirmişlerse bu evlatlarımızı da o mağarada katlettiler. Bunları getirip ailelerine teslim etmek isterdik ama bunu gerçekleştiremedik. Bugün sabah gittik genel başkanlara bunu izah ettik bütün samimiyetimizle.





"GENEL BAŞKANLARA GİTTİK, SAMİMİYETİMİZLE İZAH ETTİK"

Siz bu izahattan sonra Trump'tan bunları isteseydiniz diye sorarlarsa, yanınızdakilerden istemek için ne yaptınız da bu memleketin evladı olmayan Trump'tan istenmesini bekliyorsunuz.

Hem şehitlerimize rahmet diliyorum, ailelere başsağlığı diliyorum."