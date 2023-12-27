Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e: Bu yoldan dönünüz, güvendiğiniz dağlara sonra yine kar yağmasın

Türk siyasi gündeminde hararetli günler yaşanıyor.
Yerel seçimler için zaman daralırken tartışma konuları adaylar ve ittifaklar...
Bu bağlamda DEM Parti'ye (HDP) yeşil ışık yakan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tepkilerin odağında.
Özel'e bir tepki de, geçtiğimiz seçimlerdeki ittifak ortağı İyi Parti'den geldi.
Partisinin grup toplantısında Özgür Özel'i hedef alan Meral Akşener, DEM Parti ile boy göstermelerini sert sözlerle eleştirdi.
Meral Akşener'in açıklamaları sonrasında Eski İçişleri Bakanı ve şimdiki AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, bir tweet paylaştı.
Süleyman Soylu Akşener'e şu cümleleri yazdı;
Sayın Akşener, HDPKK ile bütün ilkelerinize! rağmen yaptığınız iş birliği ve sonrasında ortaya dökülen ayıplı siyasetinizi, lütfen devletimizin terörle mücadeledeki üstün başarısına çamur atarak örtmeye çalışmayın.
"Terörün tasfiyesinin getirdiği huzuru kahramanlarımıza sorunuz"
Bu devlet, bu topraklar hepimizin…
Devlet teröristin ayakkabı numaralarını bildiği için 3 binli rakamlardan dağdaki teröristi iki haneli rakamlara terör örgütüne katılanları yılda 5 bin 550 den 50'li rakamlara düşürdü.
Sayın Akşener
Terörün tasfiyesinin getirdiği huzuru Munzur Çayı’na, Gabar’da çıkan petrole,
üniversitelere giden genç kızlarımıza,
evladı için ürken annelere, Tendürek, Kato, Cudi’nin tepesindeki kahramanlarımıza sorunuz.
"Bu yoldan dönünüz. Güvendiğiniz dağlara sonra yine kar yağmasın…"
Veya bir ayak mesafenizdeki altı ay görev yaptığınız bakanlığınıza hemen bir arkadaşınızı gönderiniz. İzlediğiniz siyasette de ısrar etmeyiniz. Bu yoldan dönünüz. Güvendiğiniz dağlara sonra yine kar yağmasın…
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