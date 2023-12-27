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Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e: Bu yoldan dönünüz, güvendiğiniz dağlara sonra yine kar yağmasın

Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e: Bu yoldan dönünüz, güvendiğiniz dağlara sonra yine kar yağmasın AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, tüm ilkelerine rağmen HDP ile işbirliği yapan ve şimdilerde Özgür Özel'i bu konuda eleştiren Meral Akşener'e "İzlediğiniz siyasette de ısrar etmeyiniz. Bu yoldan dönünüz" önerisinde bulundu.