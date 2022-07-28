Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e uyuşturucu ile mücadele tepkisi

İstanbul'da konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uyuşturucu ile mücadele konusunu değerlendirdi. Süleyman Soylu, yanıt olarak "Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nca düzenlenen 'Anlat İstanbul' programında konuştu.

Buradaki konuşmasında uyuşturucu meselesine değinen Akşener şunları söyledi:

Akşener, "Uyuşturucu diye bir meselenin benim gezdiğim yerlerde de İstanbul'da da ne kadar önemli olduğunu gördük. Bana Ahlat'ta, İstanbul'da, Ankara'da da söyledi anneler." ifadelerini kullandı.

Yüz liraya uyuşturucu satılıyor

"Yüz liraya uyuşturucu satılıyorsa bazıları görevini yerine getirmiyor demektir." diyen Akşener şöyle devam etti:

"Her yerde annelerin şikayeti uyuşturucu, demek ki bir yerlerde bozukluk var, bunun düzeltilmesi gerekiyor."

Bakan Soylu'dan tepki geldi

Meral Akşener'in uyuşturucu ile ilgili açıklamalarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi.

Bakan Soylu, resmi Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:

"Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz"

"Meral Hanım; Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. "Başbakan olacağın"(!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270’e düştü.

"Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız"

Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız... Meral Hanım; Oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor. Ha unutmadan, Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden?" diye açıklamada bulundu.