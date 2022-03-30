Süleyman Soylu'dan, Meral Akşener'in başbakanlık sözlerine tepki

Bakan Soylu, Akşener'in TBMM'deki açıklamasına tepki gösterdi. Soylu, "Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında "başbakanlık" göreviyle ilgili açıklamada bulundu.

Akşener, polis memurlarına ilişkin, "Hak ettiğiniz koşullarda çalışmak istiyorsunuz biliyoruz. Emeğinizin karşılığını almak istiyorsunuz farkındayız." dedi.

"MÜSTAKBEL BAŞBAKAN OLARAK SÖZ VERİYORUM"

Sorunları çözeceği şeklinde mesaj veren Akşener, "Türkiye'nin müstakbel başbakanı olarak söz veriyorum. Sizin için 3600 ek göstergeyi çıkarmak da bize nasip olacak." diye konuştu.

İçişleri Süleyman Soylu, yazılı açıklamasında, Akşener'in "müstakbel başbakan" ifadesine tepki gösterdi.

SOYLU'DAN TEPKİ

Meral Akşener'den "Zafiyet Hanım" diye söz eden Soylu, "Türkiye’nin bugünkü huzur ortamında sadakat ve fedakarlıklarıyla katkısı büyük olan Emniyet Teşkilatımızı istismara, 15 Temmuz öncesi gibi kendisini 'müstakbel başbakan' atayan Zafiyet Hanım da katılmış." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"BİR FETÖ SENARYOSU"

"Polisimize; Cumhurbaşkanı aday adayı ve avanesi ile uyuşturucu taciri karalamasına, küçük ortağınız HDP tarafından 'beyaz Toros' suçlamasına ve FETÖ'cülerin alçak iftiralarına, meczupların saldırılarına ses çıkaramayan Zafiyet Hanım; anlıyorum ki, Gaziantep'teki kaptagonculardan kurtulamamış!

"SENİ EN İYİ BİZ BİLİRİZ"

Şehit ailesine küfreden müptezeli koruyan, çok kıymetli(!) devlet büyüğü; çok kıymetli kendi kendini atayan 'müstakbel başbakan', o kadar zayıf oynuyorsun ki; daha önce söyledim; seni en iyi biz biliriz. Seni en iyi bildiğimizi de en iyi sen bilirsin."





"EMNİYET TEŞKİLATIMIZ BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞARKEN..."

Son üç yıldır kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti kapsamındaki TÜİK araştırmasında birinci sırada asayiş hizmetlerinin bulunduğunu belirten İçişleri Bakanı Soylu, "Emniyet Teşkilatımız her an başarıdan başarıya koşarken, kahraman Polisimiz ağzına hiç yakışmıyor." ifadesine yer verdi.

"BAŞARAMAYACAKSIN ZAFİYET HANIM"

Soylu ayrıca, tüm araştırmalarda terörün Türkiye'nin sorunları arasında artık en alt sıralarda yer aldığını, Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında polis teşkilatının en ön sıralarda olduğunu kaydetti.

Açıklamasında Soylu, "Yapmak istediğin şey, bir FETÖ senaryosu: Türkiye'nin en güvenilir noktasına saldırmak. Başaramayacaksın Zafiyet Hanım." diye yazdı.

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