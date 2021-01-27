Süleyman Soylu, CHP'lilerin vali ve kaymakamlara militan derken HDP binalarından çıkan PKK simgelerine karşı ses çıkarmadıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu'da “Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı”nda katıldı.

Burada yaptığı konuşmada terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Soylu, gündeme ilişkin konular hakkında da değerlendirmeler yaptı.

Süleyman Soylu'dan 'militan vali' söylemine tepki VİDEO





"BİZ AYNI ÜLKENİN EVLATLARI DEĞİL MİYİZ"

CHP'li Berhan Şimşek'in "Vali militan, kaymakam militan" sözlerine tepki gösteren Soylu, CHP'lilerin vali ve kaymakamlara bu sözlerle saldırırken HDP binalarından PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterlerinin çıkmasına ses çıkarmadığını söyledi.

Soylu,"Benim valime, kaymakamıma, yargıcıma 'militan' diyenler, bir tek cümle bahset, Allah rızası için bahset. Bu kadar mı koptunuz Türkiye'den? Esenyurt'ta ve Diyarbakır'da HDP binasında çıkan manzaraların hiçbirisine en ufak bir ses çıkarmıyor. Biz aynı ülkenin evlatları değil miyiz?" dedi.

KILIÇDAROĞLU O SÖZLERE SAHİP ÇIKMIŞTI

Eski CHP milletvekili Berhan Şimşek, bir TV programında "Vali militan, kaymakam militan" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Şimşek'e sahip çıkarak grup toplantısında "Bizim eski milletvekili arkadaşımız bir açıklama yapıyor; 'vali militan, kaymakam militan, yargıç militan, alınan kararları görüyoruz..' diyor. Vay sen misin militan diyen... İçişleri Bakanlığı bütün valiliklere bir yazı hazırlıyor. Hepiniz dava açın diye. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız. Ahlaksızlığın militanısınız." demişti.