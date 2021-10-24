İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2023 yılındaki seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın başarısının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun sokağa çıkmaya yüzünün kalmayacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de AK Parti tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Burada kameralar karşısına geçerek açıklamalar yapan Bakan Süleyman Soylu, kararlı mesajlar verdi.

Terör örgütü PKK'ya karşı ağır darbeler vurulduğuna dikkat çeken İçişleri Bakanı Soylu, operasyonların devam edeceğini belirtti.

Genel siyasete de değinen Bakan Soylu, 2023 seçimlerinde AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın büyük bir zafer kazanacağını söyledi.

"SOKAĞA ÇIKMAYA YÜZÜNÜZ KALMAYACAK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle konuştu;

"Bize neyin hesabını soracaksınız bize? Bölünmüş yolların hesabını mı soracaksınız, Avrasya Tüneli'nin hesabını mı soracaksınız, Osmangazi Köprüsü'nün hesabını mı soracaksınız... Bize neyin hesabını soracaksınız?

24 saat huzurun güvenin hesabını mı soracaksınız.

Terör örgütüne katılımlar 5 bin 550 iken bugün 46 olmuş, bunun mu hesabını soracaksınız.

Süleyman Soylu'dan Millet İttifakı'na: Sizi hezimete uğratacağız ViDEO



HESABINI MİLLETLE SANDIKTA SORACAĞIZ

Ama bizim size soracağımız hesap var. Bunun hesabını milletle beraber sandıkta soracağız.

Bu milletin üniversitelerini karıştırma konusunda ortaya koyduğunuz yalanların hesabını bu millet size sandıkta soracak.

KILIÇDAROĞLU BURADAN SİZE SÖYLÜYORUM...

Kılıçdaroğlu buradan size söylüyorum; 2023'te Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti, Cumhur İttifakı ile beraber.. Sizi öyle bir hezimete uğratacağız ki; göreceksiniz, sokağa çıkmaya yüzünüz kalmayacak.

Biz işimize gücümüze dalmışız.

Bir taraftan kaçak göçle uğraşıyoruz.

Bir taraftan sanayi sitelerinin artmasıyla uğraşıyoruz.

Bir taraftan ülkemiz huzur ve güven içerisinde olsun, onunla uğraşıyoruz.

Bir taraftan bu coğrafyada, Libya'dan Azerbaycan'a kadar etrafımızın huzur içerisinde olması için uğraşıyoruz.

ARKAMIZDAN KUMPAS KURMAYA ÇALIŞTILAR

Biz kafamızı işimizle meşgul etmişiz, biz bunlarla mücadele ederken; CHP, İyi Parti ve yanındakiler bize arkadan kumpas kurmaya çalıştılar.

ŞİMDİ YÜZÜMÜZÜ DÖNDÜK..

Şimdi yüzümüzü döndük; hem işimizi yapacağız, hem de sizinle uğraşacağız. Bakalım kim bundan kazançlı çıkacak.

SİZ TAYYİP ERDOĞAN'I TANIMIYORSUNUZ...

Siz Tayyip Erdoğan'ı tanımıyorsunuz.

Siz Tayyip Erdoğan'ın yeteneklerini bilmiyorsunuz.

Siz Tayyip Erdoğan'ın enerjisini bilmiyorsunuz.

Siz Tayyip Erdoğan'ın millet sevgisini bilmiyorsunuz.

Siz Tayyip Erdoğan'ın dünya siyasetindeki hakimiyetini bilmiyorsunuz.

Tayyip Erdoğan yine sizi çıra çıkaracak, göreceksiniz.."