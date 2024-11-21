Süleyman Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması

Haber Merkezi

Yurt dışına gitmek isteyen vatandaşların vize taleplerinin reddedilmesi ve randevu almanın zorlaşması, yeşil pasaport talebini artırdı.

Çeşitli meslek gruplarının yeşil pasaport alabilmesi için geçtiğimiz aylarda yasa teklifi hazırlandı.

Son olarak, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı mühendisler, mimarlar ve malul-muharip gaziler için de yeşil pasaport verilmesi talep edildi.

MUHTARLAR YEŞİL PASAPORT TALEP EDİYOR

19 farklı meslek grubuna yeşil pasaport hakkı tanırken bir istek de kapatılması gündemde olan 'muhtarlardan' gelmişti.

Yerel seçim sürecinde açıklamalarda bulunan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, muhtarların aynı zamanda belediye meclis üyesi olmasını ve muhtarlara yeşil pasaport verilmesini talep ettiklerini söyledi.

SOYLU'DAN MUHTARLARA YEŞİL PASAPORT AÇIKLAMASI

Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları, Avrupa ülkelerinin yeşil pasaporta da vize koyacağından endişe duyup yeni taleplere sıcak bakmazken muhtarları üzen gelişmeyi, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu duyurdu.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, TBMM'de görüşmeleri devam eden Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Muhtarların özlük haklarıyla ilgili ciddi iyileştirmeler yaptıklarını, maaşlarını asgari ücretle eşitlendirdiklerini belirten Soylu, daha önce sosyal güvenlik primlerinin ödenmediğini, yaptıkları düzenleme ile sosyal güvenlik primlerini de ödemeye başladıklarını kaydetti.

"PASAPORT PROBLEMİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ"

Soylu, kanun teklifinin görüşmelerinde, milletvekillerinin muhtarlara yeşil pasaport verilip verilmeyeceği sorusuna “Türkiye'ye ayrılan miktar belli. Bu sınırı aştığınız andan itibaren bir yeşil pasaport problemiyle Türkiye karşı karşıya kalabilir, dolayısıyla biz bunu hiçbirimiz arzu etmeyiz, istemeyiz.” dedi.

"MUHTARLARIN SÜREKLİ YURT DIŞINA ÇIKMA MECBURİYETLERİ YOK"

Süleyman Soylu açıklamalarında şu değerlendirmelerde bulundu:

Yeşil pasaport daha ziyade diğer ülkelerle ülkemizin lehine irtibat kurabilecek ve diplomatından ihracat yapanına kadar, ticaret yapanına kadar bir imkan olarak değerlendirilmelidir. Elbette ki daha önce verilmiş bir hak kamu memurlarına var ama muhtarlarımızın sürekli olarak yurt dışına çıkma gibi veya kendi görevlileriyle ilgili yurt dışında bulunma gibi bir zorunlulukları ve mecburiyetleri şu anda yok.



Bir de başka bir şey daha var, bunu hepimiz biliyoruz yani bu yeşil pasaportun talebi belli, daha doğrusu Türkiye'ye ayrılan miktar belli, nerede kullanılacağı belli; bu sınırı aştığınız andan itibaren bir yeşil pasaport problemiyle Türkiye karşı karşıya kalabilir, dolayısıyla biz bunu hiçbirimiz arzu etmeyiz, istemeyiz. Bunun yanı sıra, elbette ki muhtarlarımızın çok ciddi katkıları var. Bu katkılarını da kendi mahallelerinde devam ettirmeye çalışacaklar.

YEŞİL PASAPORTLA İLGİLİ GÜNCEL DURUM

Şu an Türkiye’de 1 milyon 200 bin kişi yeşil pasaport taşıyor.

Tekliflerin kabul edilmesi durumunda, eş ve çocuklarla birlikte en az 800 bin kişi daha yeşil pasaport sahibi olacak.

Türkiye genelinde ise 50 bin muhtar görev yapıyor.

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Yeşil pasaport, devlet adına çalışan memurlara ve belirli şartları taşıdıkları sürece bu memurların ailelerine, 5 yıllık süre ile verilen pasaport türüne denir.

Yeşil renkli olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır. Yeşil pasaport sahibi insanlar, birçok ülkeye belirli gün sayısı ile sınırlı olmak üzere vizesiz giriş sağlar.

25 YAŞINI AŞMAMIŞ ÇOCUKLARI DA KULLANABİLİYOR

Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin 25 yaşını aşmamış çocuklarına ve eşine yeşil pasaport verilir.

SÜRESİ 10 YIL

Yerli ve Milli pasaport üretimine başlanması sebebiyle hususi (yeşil) pasaportun geçerlilik süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır.

Süresi dolan veya dolmasına bir yıldan az süre kalan pasaportların geçerlilik süresinde uzatma işlemine başlanırken, süre uzatma işlemi ücretsiz yapılabilmektedir.