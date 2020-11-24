Süleyman Soylu'dan mülki idare amirlerine mesaj: Acele edin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddet konusunda önlemler alınması için idari amirlere seslendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mülki İdare Amirleri Eğitim Semineri'ne katıldı.

Seminerde konuşma yapan Bakan Süleyman Soylu, 2012 yılında kabul edilen Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU ADIM ŞİDDETLE MÜCADELEDE MİLATTIR"

Türkiye'nin, AK Parti hükümetleriyle birlikte kadına şiddet meselesinde samimi bir gayret ortaya koyduğunu belirten Bakan Soylu, Bunun en önemli ve kilit adımı da 2012 yılında kabul edilen 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'dur. Türkiye'de daha önce örneği olmayan önemli bir adımdır, bana göre de aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede milattır." ifadelerini kullandı.





"MÜLKİ AMİRLERİMİZ TEDBİR KARARI VERMEKTE GECİKMESİN"

Kadınlara koruyucu tedbir kararına da değinen Soylu, şöyle devam etti:



"Gerek kolluk birimlerimiz, gerek mülki idare amirlerimiz böyle bir mesele geldiğinde lütfen tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve gecikmesinler. Çünkü sonrasında 'eyvah' yetmez. Hatta 'bu kararları verirken gecikmeyin' demek bile belki doğru değil, 'acele edin'. Öyle hassas davranın ki şiddet mağduru bir kadın, sizin yanınızdan asla tedbir alınmamış şekilde çıkmasın. 'Gittim ama bir şey yapmadılar' demesin."