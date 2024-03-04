Süleyman Soylu'dan Murat Kurum'a destek: Ben onu millete hizmet yolunda tanıdım AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, İBB Başkan adayı Murat Kurum'la nasıl tanıştığını anlattı. Soylu, Kurum'u afet bölgelerindeki hizmetleriyle tanıdığını söyleyerek, "Ben Murat Kurum'u makamında tanımadım. İnsan yolda ve yolculukta tanınır." dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere doğru giderken, siyasi partilerin yoğun hazırlıkları devam ediyor.

Adaylar da seçmenlerle buluşarak, projelerini tanıtıyor ve destek toplamak için yoğun çaba sarfediyor.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum da ilçe ilçe gezerek, gençlerle, vatandaşla bir araya geliyor ve projelerini anlatıyor.

Kurum'a bu süreçte destek olan isimlerden biri de AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu oldu.



İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı sürede suçlularla ve terör örgütü PKK'ya karşı vermiş olduğu mücadele ile, sel ve deprem afetlerinin yaşandığı bölgelerdeki çabasıyla tanınan Soylu, şimdi de İstanbul'da katıldığı programlarda partisine desteğini sürdürüyor.

"Ben Murat Kurum'u makamında tanımadım"

Soylu katıldığı bir parti toplantısında, geçtiğimiz dönem aynı kabinede görev yaptığı Murat Kurum'u nasıl tanıdığını anlattı.

Murat Kurum'un, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev yaptığı dönemdeki çabalarına değinen Soylu şunları söyledi:

"Ben Murat Kurum'u makamında tanımadım. Ben Murat Kurum'u Elazığ depreminde, Malatya depreminde, Giresun sel afetinde, Kastamonu-Bozkurt, Kastamonu-Çatalzeytin, Kastamonu-İnebolu, Sinop-Ayancık, Bartın-Ulus sel afetlerinde tanıdım. Ben Murat Kurum'u İzmir depreminde, Rize-Artvin-Arhavi sel afetlerinde ve Van-Başkale'de tanıdım. Ve ben Murat Kurum kardeşimizi coğrafyamızın en büyük yangınlarında, Antalya'da, Manavgat'ta, Muğla'da, Marmaris'te ve Milas'ta tanıdım. Ve ben Murat Kurum kardeşimizi, Zeytinburnu belediyemizin, Zeytinburnu belediye başkanımızın ve aynı zamanda Zeytinburnulu hemşehrilerimizin desteğiyle ve yardımıyla beraber küremizin en büyük deprem felaketlerinden birisi olan 6 Şubat deprem felaketlerinde tanıdım."

"İnsan yolda ve yolculukta tanınır"

Soylu, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: