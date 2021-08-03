İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangınlara TOMA'larla müdahale edilmiyor iddialarına "Yangın yerleşim yerlerine indiği andan itibaren TOMA'lar müdahaleye başladı." yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Muğla Marmaris'te yangınların son durumuna ilişkin ortak açıklamada bulundu.

TOMA'ların yangınla mücadelede kullanılmadığı iddiasıyla ilgili konuşan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"POLİSİN TOMA'SI YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE İNDİĞİ ANDAN BERİ SU SIKIYOR"

"Binlerce insan çalışıyor burada. Binlerce de makine çalışıyor. Polisin TOMA'sı vatandaş protesto ederken su sıkıyor, şimdi de sıksın. E sıkıyor zaten. Yangın yerleşim yerlerine indiği andan itibaren TOMA'lar müdahaleye başladı. Onlarca TOMA var şu anda."

Süleyman Soylu'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama VİDEO

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"ŞİDDETLİ RÜZGAR, SÖNDÜRDÜĞÜMÜZ YANGINI YENİDEN ALEVLENDİREBİLİYOR"

"Tüm kurumlarımız ve vatandaşlarımız büyük bir mücadele içinde." diyen Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Şiddetli rüzgar söndürdüğümüz yangını yeniden alevlendirebiliyor. İnşallah yarın akşam vatandaşlarımıza daha iyi bir tabloyu bilgilendirebiliriz.

Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir ayrılık ortaya koymadan, kırmızı-beyaz Türkiye formasıyla, ay-yıldızla mücadelesini devam ettiriyor.

"PROVAKASYON VAR MI? YOK DİYEMİYORUM"

Provakasyon var mı? Var, yok diyemiyorum. Ormancının yanına giderek siz işinizi yapmıyorsunuz? diyenler hakikaten insanın moralini bozuyor. Orman işçisinden karayolu çalışanına kadar herkes mücadele veriyor.

"İNSAFSIZLIKTIR, VİCDANSIZLIKTIR"

İnsafsızlık ve vicdansızlıktır. Her şey olabilirsiniz, sanatçı, profesör olabilirsiniz, ama buradaki insanların duygularıyla, gerçekleriyle oynamalarına kimse müdahale edemez.

"MUĞLA'DA 28 KIRSAL MAHALLEDEN 16 BİN 603 KİŞİYİ TAHLİY ETTİK"

Bu saat itibarıyla 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 iş yeri, 5 kamu binası, bunların ağır, orta ve az hasar tespitleri gerçekleştirildi. Muğla'da 28 kırsal mahallede toplam 3 bin 219 haneden 16 bin 603 kişiyi tahliye ettik."

