Süleyman Soylu'dan ortak bildiriye 'vatana ihanet' yorumu

6 muhalefet partisinin ortak yayınladığı bildiriye yönelik 'vatana ihanet' yorumunda bulunan Soylu, büyükelçinin AB büyükelçisine gönderilemeyeceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 6 muhalefet partisinden oluşan ittifaka yönelik açıklamalarda bulundu.

İttifak üyelerine sert bir dil kullanan Bakan Soylu, ortak bildiriyi 'vatana ihanet' olarak yorumladı.

"KENDİ YANINIZDAKİ ELÇİYİ AB ELÇİSİNE GÖNDEREMEZSİNİZ"

"İşin muhattabı bellidir. Bunun cevabını verecek." diyen Soylu, "Net söylüyorum, aslı vatana ihanettir. Siz toplantı yaptınız, bir mutabakat metni oluşturduğunuz süreci, kendi yanınızdaki bir Büyükelçiyi, Avrupa Birliği Büyükelçisine gönderip redakte ettiremezsiniz." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN CEVAP GELMEDİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı muhalefet parti liderinin toplantısıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Sevgili Kılıçdaroğlu; altılı toplantısından sonra 'bir büyükelçini' bir büyükelçiye metni düzeltmek için gönderdin. Problem 1, bu iki büyükelçiden hangisi satış yaptı? Problem 2, kime sattı? Grup Toplantısını bekledik. Cevap gelmedi." demişti.

"HANGİ TEMSİLCİ İLE BÜYÜKELÇİLİĞE GÖNDERDİN"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi programında da Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

Bakan Soylu, "Türkiye yönetmeye talip oluyorlar değil mi? Altılı bir masa kurmuşlar. Buradan Kılıçdaroğlu'na bir şey söylemek istiyorum, bir de o altılı masadaki diğerlerine. O masada Kılıçdaroğlu biraz doğruysan, biraz dürüstsen, biraz bu millete ait en ufak bir inancın varsa, ilk altılı masa toplantısından sonra, sen beraber oluşturduğunuz o hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla. Eğer kendilerine biraz saygıları varsa, o masadaki diğer 5 kişi de Kılıçdaroğlu'na, benden sonra bizden sonra hangi temsilci ile bunu bir büyükelçiliğe gönderdin, bunu redakte ettirdin? Kendilerine, kendilerinin sorumlu olduğu tabana ve bu aziz milleti en ufak bir saygıları varsa sorsunlar. Bu ülke öyle büyükelçilere beline kadar eğilip, onların efendilerine uşaklık yapanları çok görmüştür. Bu ülke Avrupa'nın, Amerika'nın tezgahlarıyla, oyunlarıyla vesayet kuranları çok görmüştür. Bu ülke, bu ülkenin birliğini ve beraberliğini bozmak için elinden geleni yapanları çok görmüştür." demişti.