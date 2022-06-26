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    Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
    • 26.06.2022 - 11:57
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    Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Twitter hesabından kendisine yönelik paylaşımlarını yargıya taşıdı.

    Bakan Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada, sosyal medya paylaşımıyla doğrudan müvekkilinin şahsını hedef alan asılsız isnat, iftira ve hakaretlerde bulunan, kişilik haklarını ihlal eden Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

    1 milyonluk dava açıldı

    AA'nın haberine göre Kızılca, Özel hakkında, "hukuksal temelden, siyaset ahlakından ve edebinden yoksun" paylaşımı nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminata hükmedilmesi, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı 5 gazetede yayınlanması talebiyle manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.

    Süleyman Soylu dan, Özgür Özel e 1 milyon liralık tazminat davası #1

    Süleyman Soylu dan, Özgür Özel e 1 milyon liralık tazminat davası #2


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