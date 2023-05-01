Süleyman Soylu'dan petrol rezervi müjdesi İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Gabar Dağı'nda rezerv bulunduğunu belirterek, "Suudi Arabistan kalitesinde ve Türkiye'nin en büyük rezervlerinden birisini yakaladık" dedi.

İHA

Türkiye seçime odaklandı. Sahada heyecan sürüyor.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu da kampanyasına devam ediyor.

Tokat'ta miting düzenleyen Süleyman Soylu, terörle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.

"Orada teröristler var, tehlikeli olur' dediler"

Soylu, "6 yıl önce Ankara'dan Şırnak’a gittik. Dediler ki 'orada Türkiye'nin Kandil'i diye tabir edilen Kato Dağı var, orada teröristler var, oradan bütün Türkiye'ye zehir saçıyorlar' dediler. İlk önce oranın kalbine girmemiz gerekiyordu. Şırnak'a gittiğimizde bir generalimizle Kato Dağı'na gidelim dedim. Etrafımızdakiler dedi ki 'orada teröristler var, tehlikeli olur' dediler.

Eğer biz teröristlerle mücadele eden kahramanlarımızın yanında olmazsak, onlarla omuz omuza olmazsak Cumhurbaşkanımızın yüzüne nasıl bakarız. Biz rahmetli Aydoğan Aydın paşayla beraber helikoptere bindik, Kato Dağı'nın tepesine indik. Evlatlarımızla beraber olduk.

Bir helikopter kazasında Aydoğan Aydın Paşa şehit oldu. Bizim kahraman şehidimiz oldu. O Kato Dağı'na indiğimizde teröristler vardı, binlerce metre mağara vardı. Şimdi al yıldızlı bayrak ve Ezan-ı Muhammediye var." dedi.

"Türkiye'nin en büyük rezervlerinden birisini yakaladık"

Bir de müjde veren Soylu şöyle konuştu: