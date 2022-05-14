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    Süleyman Soylu'dan, Rize-Artvin Havalimanı paylaşımı

    Bakan Soylu, havalimanının açılışı için Ankara'dan Rize'ye seyahat konusunda paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 14:08
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    Süleyman Soylu'dan, Rize-Artvin Havalimanı paylaşımı

    İnşa çalışmaları tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı, resmen hizmete alındı.

    İstanbul'dan hareket eden ilk uçak, sabah saatlerinde havalimanına iniş gerçekleştirdi.

    Fotoğraflı paylaşım

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uçakla Rize'ye yolculuğuna ilişkin fotoğraflı paylaşımda bulundu.

    Bakan Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yle aynı uçakta seyahat etti.

    Ankara'dan Rize'ye uçtular

    Havalimanının hayırlı olmasını dileyen Soylu, şu ifadeleri kullandı:

    "Milletimizin bir gurur gününe, bir muştusuna, Rize Havalimanı'nın açılışına, Ankara'dan Rize'ye Sn. Büyüğümüz MHP Gn. Bşk. Dr. Devlet Bahçeli , BBP Gn. Bşk. Sn. Mustafa Destici, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi, Celal Adan Bey ve arkadaşlarımızla gidiyoruz."

    Süleyman Soylu dan, Rize-Artvin Havalimanı paylaşımı #1

    Süleyman Soylu dan, Rize-Artvin Havalimanı paylaşımı #2

    Süleyman Soylu dan, Rize-Artvin Havalimanı paylaşımı #3


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