Süleyman Soylu'dan Şehit Mehmet Selim Kiraz paylaşımı

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı anan İçişleri Bakanı Soylu, "DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 6'ncı yıl dönümünde anılıyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

"DHKP-C'NİN KÖKÜNÜ KURUTUYORUZ"

DHKP-C'nin kökünün kurutulduğunu söyleyen Soylu, "Bunlara yaptığımız her operasyonda, senin ve şehitlerimizin, yetim kalan evlatların intikamını alıyoruz. DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz. Şehit savcım Mehmet Selim Kiraz, ruhun şâd olsun." dedi.