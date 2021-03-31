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- Süleyman Soylu'dan Şehit Mehmet Selim Kiraz paylaşımı
Süleyman Soylu'dan Şehit Mehmet Selim Kiraz paylaşımı
Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı anan İçişleri Bakanı Soylu, "DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz" dedi.
- DHA
- 31.03.2021 - 13:52
- Güncelleme : 31.03.2021 - 14:29
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 6'ncı yıl dönümünde anılıyor.
Bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
"DHKP-C'NİN KÖKÜNÜ KURUTUYORUZ"
DHKP-C'nin kökünün kurutulduğunu söyleyen Soylu, "Bunlara yaptığımız her operasyonda, senin ve şehitlerimizin, yetim kalan evlatların intikamını alıyoruz. DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz. Şehit savcım Mehmet Selim Kiraz, ruhun şâd olsun." dedi.